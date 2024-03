W tym tygodniu poznamy kod źródłowy chatbota Grok

Elon Musk zapowiada, że założona przez niego firma xAI udostępni jeszcze użytkownikom w tym tygodniu kod źródłowy opracowanego przez nią, rywalizującego z ChatGPT, chatbota Grok.

Firma xAI zademonstrowała chatbota Grok pod koniec zeszłego roku, wyposażając go w funkcję umożliwiającą oprogramowaniu dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Miesięczna subskrypcja za korzystanie z usługi chatbota kosztuje 16 USD. Musk nie podał dokładnie czy firma udostępni cały kod źródłowy aplikacji, czy też tylko niektóre fragmenty. Nawet gdyby to były tylko fragmenty, to i tak świadczyłoby to dobrze o firmie xAI biorąc pod uwagę fakt, że konkurencja (w tym OpenAI) nie zdobyły się na taki krok.

Musk zdecydował się na taki krok gdyż chce w ten sposób zademonstrować swój sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez firmy Microsoft i OpenaAI, które postawiły w stu procentach na komercję i chcą czerpać ze swojego wynalazku maksymalne zyski. I na nic zdadzą się tu zapewnienia znajdujące się na stronie firmy OpenAI, które głoszą iż jej chatbot ma przynieś korzyści całej ludzkości. W rzeczywistości OpenAI zostało z czasem przekształcone w de facto spółkę zależną o zamkniętym kodzie źródłowym, należącej do największej na świecie firmy technologicznej, czyli do Microsoftu.

Otwarcie oprogramowania Grok pomoże xAI dołączyć do listy szeregu innych firm, żeby wymienić Metę i Mistral, które opublikowały kody swoich chatbotów. Musk od dawna jest zwolennikiem polityki open source. Tesla, kolejna firma, którą kieruje, ma wiele swoich patentów, które funkcjonują na zasadzie open source. Firma Tesla publicznie zdeklarowała, że nie będzie wszczynać procesów patentowych przeciwko nikomu, kto w dobrej wierze chce korzystać z jej technologii.