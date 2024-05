W tych krajach TikTok jest zakazany częściowo lub całkowicie

Wszyscy ekscytujemy się tym, czy TikTok zostanie wreszcie zakazany w USA. Biorąc pod uwagę ostatnie poczynania władz tego kraju jest prawie pewne, że tak się stanie. Chociaż będzie to jak dotąd największa porażka tej aplikacji, to należy przypomnieć iż została ona wcześniej zakazany w wielu krajach.

Najczęściej z usług TikTok nie mogą w takich krajach korzystać osoby zatrudnione w instytucjach i agendach rządowych oraz ich filiach. Powód jest oczywisty. Władze takich krajów uznały, że TikTok stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. TikTok co prawda od dawna utrzymuje, że nie udostępnia danych swoich klientów chińskiemu rządowi, jednak nikt takim zapewnieniom nie wierzy.

Niektóre kraje byłyby nawet skłonne cofnąć zakaz pod warunkiem, że firma będącą właścicielem TikToka (czyli chińska korporacja ByteDance) sprzeda aplikację któremuś z niezależnych dostawców oprogramowania. Jednak jak dotąd Chińczycy sygnalizują, że nie wchodzi to w grę.

Zobacz również:

Oto lista wybranych krajów w Europie oraz na innych kontynentach, w których nie można używać TikToka. W niektórych jest to całkowi zakaż, a w innych zakazem są objęte tylko instytucje rządowe. Najpierw wymieńmy kilka krajów europejskich, aby na końcu podać kraje znajdujące się na innych kontynentach.

Belgia. Belgia (a konkretnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju) podjęła taką decyzję pod koniec marca. Obowiązuje ona na czas nieokreślony i dotyczy wszystkich urządzeń będących w posiadaniu rządu federalnego i podległych mu agend. lub opłaconych przez niego. Tak jak w przypadku Australii, tak i tu rząd podjął taką decyzję pod naciskiem służb bezpieczeństwa i narodowego centrum cyberbezpieczeństwa.

Dania. Tu do akcji wkroczyło w pewnym momencie Ministerstwo Obrony tego kraju, zakazując swoim pracownikom używania TikToka na telefonach służbowych, nakazując jednocześnie tym pracownikom , którzy zdążyli go zainstalować, aby jak najszybciej pod groźbą sankcji usunęli aplikacji ze swoich urządzeń. Ministerstwo argumentował, że powodem zakazu były ważne względy bezpieczeństwa, a także to, że TikTok nie ma nic wspólnego z nałożonymi na pracowników obowiązkami.

Łotwa. Tu do akcji ostro wkroczył Minister Spraw Zagranicznych, który napisał po prostu w pewnym momencie na Twitterze iż usunął swoje konto TikToka i dodał iż od tego momentu aplikacja ta zakazana także na wszystkich urządzeniach należących do pracowników zatrudnionych przez ministerstwo.

Norwegia. W tym kraju decyzję zakazującą używania TikToka - ale tylko przez pracowników instytucji rządowych - podjął parlament. Stolica kraju, Oslo i drugie co do wielkości miasto Bergen również nalegają, aby pracownicy władz miejskich usunęli TikTok ze swoich telefonów służbowych. Prawo stanowi, że urzędnicy mogą nadal korzystać z TikToka, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale tylko na urządzeniach, które nie są podłączone do sieci rządowej.

Wielka Brytania. W połowie marca tego roku wysoki urzędnik państwowy w gabinecie premiera wydał zarządzenie o natychmiastowy zakazie korzystania z aplikacji TikTok na oficjalnych urządzeniach rządowych. Zakaz opublikowano po ukazaniu się raportu opracowanego przez brytyjskie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Wynika z niego, że może istnieć ryzyko związane ze sposobem uzyskiwania dostępu do wrażliwych danych rządowych i ich wykorzystywania przez niektóre platformy społecznościowe, w tym przez TikTok.

Chociaż Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które zakazały korzystania z innych technologii opracowanych przez chińskie firmy (takie jak Huawei), to krytycy zwracają uwagę na to, że w porównaniu z innymi państwami europejskimi, Londyn w tym przypadku zadziałał bardzo późno.

A oto kraje zlokalizowane na innych kontynentach, które również uznały iż TikTok jest niebezpieczny.

Afganistan. Po objęciu w tym kraju władzy przez talibów, wszystko co jest związane z Zachodem jest sukcesywnie rugowane. Nie inaczej ma się sprawa z TikTok, który jest całkowicie zakazany od 2022 roku. W ten sposób władze Afganistanu chcą odciąć społeczeństwo, a szczególnie młodzież, od jak to określają zgubnych wpływów zachodnie kultury.

Australia. Z TikToka nie mogą tu korzystać wszystkie instytucje i urzędu podlegające australijskiemu rządowi federalnemu. Decyzję taką podjął swego czasu prokurator generalny Australii, popierany mocno przez agencję wywiadowczą oraz wojsko. .

Chiny. Może to być dla niektórych zaskoczeniem, ale TikTok nigdy nie był dostępny w Chinach kontynentalnych. Zamiast tego ByteDance oferuje chińskim użytkownikom aplikację Douyin, które oferuje podobne możliwości co TikTok. Różnica jest taka, że aplikacja jest kontrolowana przez władze chińskie, która pełnią rolę surowego cenzora. Co to znaczy, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć.

Kanada: Tu również zakaz dotyczy urządzeń zainstalowanych w instytucjach podległych rządowi federalnemu nie mogą korzystać z TikTok. Powód jest taki sam jak innych przypadkach. TikTok zagraża bezpieczeństwu państwa, dlatego został usunięty ze wszystkich wspomnianych powyżej urządzeń, a ich administratorzy wprowadzili do nich poprawki, które uniemożliwiają ich właścicielom pobieranie TikTok.

Tajwan. Pracownicy sektora publicznego tego kraju nie mogą używać TikToka, po tym gdy FBI ostrzegło, że aplikacja stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego. Na urządzeniach rządowych, w tym telefonach komórkowych, tabletach i komputerach stacjonarnych, nie wolno korzystać z oprogramowania wyprodukowanego w Chinach, w tym z innych aplikacji opracowanych przez chińskie firmy (takie jak Douyin, czy Xiaohongshu). Powód - wszystkie te aplikacje propagują obce społeczeństwu Tajwanu treści i wartości.