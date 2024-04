Vids, czyli nowa jakość tworzenia przekazów wideo

Google pracuje nad nową aplikacją noszącą nazwę Vids, która zostanie prawdopodobnie włączona do pakietu Workspace i pozwoli użytkownikom indywidualnym oraz firmom tworzyć z wykorzystaniem technologii AI krótkie filmy i następnie udostępniać je.

Aplikacja nie ma ambicji konkurowania na rynku z profesjonalnymi narzędziami tego typu, a jej głównym celem jest możliwość szybkiego tworzenia przekazów zawierających proste treści wideo. Tworzone w ten sposób filmy będą wyglądać tak jak nagrane prezentacje programu PowerPoint. Użytkownik może robić filmy sam albo poprosić o pomoc sztuczną inteligencję Google Gemini. Może ona sama zbudować przekaż wideo, napisać scenariusz, jak również przeczytać nasz skrypt na głos zamieniając tekst na mowę. Aplikacja ma dyspozycji bibliotekę materiałów wideo i audio, które użytkownicy mogą dodawać do własnych filmów.

Użytkownik może poprosić Vids o utworzenie określonego typu wideo, a usługa wyświetli od razu do wyboru kilka szablonów. Sekretem usługi wydaje się być zdolność do inteligentnego wybierania fragmentów informacji lub dokumentów, które już utworzyliśmy lub przechowujemy w chmurze, co pomaga nam szybko tworzyć nowy filmu. Sztuczna inteligencja pomoże nam przeglądać bibliotekę wideo i wybrać najlepszy według niej przekaz lub kilka przekazów i zbudować z nich jeden spójny przekaz. Sztuczna inteligencja zaproponuje nam też lektora, który wypowie na głos dodany do filmu komentarz. Opcji jest tak wiele, że trudno jej wszystkie wymienić.

Osoby, którym udostępniamy tak zbudowany przekaz wideo, mogą go komentować, dodawać uwagi, jak również samodzielnie edytować film, który w dowolnej chwili można wyeksportować do formatu MP4. Dużą zaletą usługi Vids jest to, że zbudowane przy jej pomocy filmy można będzie integrować z wieloma innymi narzędziami Google. Google planuje wypuścić Vids w postaci publicznej wersji beta latem tego roku.