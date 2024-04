Użytkownicy Androida mogą się wkrótce zdziwić

Google planuje małą rewolucję w niezwykle popularnej aplikacji, która zapewnia podstawową funkcjonalność smartfonów z Androidem.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat firma Google zachęciła wielu dużych producentów do korzystania z dedykowanych aplikacji od Google do obsługi podstawowych funkcji smartfonów, a więc realizowania połączeń głosowych oraz wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych/multimedialnych.

Google pracuje nad nową aplikacją do obsługi połączeń głosowych Źródło: google.com

Xiaomi, Samsung, Motorola to najwięksi producenci, którzy wykorzystują aplikacje dostarczane przez Google.

Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy urządzeń z wbudowaną aplikacją do obsługi połączeń do Google w niedalekiej przyszłości będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Firma Google szykuje się bowiem do udostępnienia odświeżonego interfejsu użytkownika dla aplikacji Telefon.

Nowy interfejs użytkownika wyeliminuje dolny pasek dialera, który obecnie oferuje opcje takie jak Ulubione, Ostatnie, Umowy i Poczta głosowa. Zamiast tego dialer będzie zawierał trzywierszową ikonę menu hamburgera. Dotknięcie ikony spowoduje wyświetlenie panelu bocznego z tylko dwiema opcjami, Kontaktami i Pocztą głosową.

Podobny layout interfejsu użytkownika od pewnego czasu dostępny jest w aplikacji Wiadomości, która służy do obsługi wysyłki i odbioru wiadomości SMS/MMS/RCS.

Nowy układ został odkryty przez AssembleDebug wraz z PiunikaWeb w publicznej wersji beta 128.0.625763929. Aplikacja po zmianach interfejsu użytkownika testowana jest na smartfonach z rodziny Google Pixel pracujących pod kontrolą Androida 15 Beta 1.