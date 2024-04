Usługa WhatsApp uruchamiana na urządzeniach iOS będzie bardziej bezpieczna

Użytkownicy aplikacji WhatsApp uruchamianych na urządzeniach iOS nie będą już musieli wpisywać wysyłanych do nich jednorazowych kodów SMS, po to aby potwierdzić swoją tożsamość. Twórcy aplikacji wprowadzili bowiem do niej system weryfikacji, który bazuje na kluczach dostępu passkey.

Technologia passkey jest skutecznym orężem w walce z hakerami, którzy do tej pory mogli się włamywać do urządzeń iOS znając tylko nazwę użytkownika i hasło. WhatsApp dołącza tym samym do wielu innych firm, takich jak X (dawny Twitter), Google PayPal czy TikTok, które niedawno wprowadziły również do swoich aplikacji metodę weryfikowania użytkowników bazującą na technologii passkey.

Premiera tej nowej funkcji iOS następuje pół roku po wprowadzeniu przez WhatsApp obsługi kluczy paaskey do systemie Android. Funkcja jest wdrażana stopniowo, dlatego użytkownicy aplikacji WhatsApp muszą się uzbroić w cierpliwość, gdyż może ona do nich dotrzeć dopiero w nadchodzących tygodniach. Po włączeniu metody uwierzytelniania passkey, użytkownicy urządzenia iOS mogą ponownie zalogować się do aplikacji WhatsApp, korzystając z jednej z oferowanych przez tę funkcję opcji. Może to być system rozpoznawania twarzy, jeden z systemów biometrycznych lub pin przechowywany przez menedżera kluczy Apple.

„Weryfikacja hasła sprawi, że ponowne logowanie do WhatsApp będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Jesteśmy podekscytowani możliwością uruchomienia tej funkcji w WhatsApp i zapewnienia użytkownikom dodatkowej warstwy bezpieczeństwa” – powiedziała w oświadczeniu przesłanym e-mailem, szefowa produktu WhatApp, Alice Newton-Rex.

Użytkownicy usługi WhatsApp mogą włączyć weryfikację bazującą na kluczach dostępu passkey, przechodząc do ustawień aplikacji, klikając opcję Account (Konto), a następnie klikając nowy przycisk „Passkey”.