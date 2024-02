UE zamierza nałożyć na Apple potężną karę

W wyniku postępowania antymonopolowego, będącego następstwem skargi złożonej przez szwedzką firmę Spotify, UE zamierza nałożyć na Apple karę w rekordowej wysokości 500 mln euro. Będzie to pierwsza tego rodzaju kara nałożona przez Brukselę na Apple. Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie nastąpi prawdopodobnie już na początku przyszłego miesiąca.

To wyjątkowo dotkliwa kara, ale zgodnie z unijnymi przepisami, Apple mogło zostać ukarane grzywną w wysokości dochodzącej aż do 10% jego rocznej globalnej sprzedaży. Skargę złożyła szwedzka firma Spotify, która twierdziła, że została zmuszona do zwiększenia miesięcznej ceny subskrypcji swojej usługi co było spowodowane tym, że Apple złamało prawo UE w zakresie dostępu do usług strumieniowego przesyłania muzyki.

Dochodzenie dotyczyło tego, czy Apple manipulowało aplikacjami w taki sposób, aby nie informowały użytkowników o tańszych alternatywach dostępu do tych muzycznych subskrypcji, które nie pochodziły z jego sklepu App Store. Apple nigdy wcześniej nie zostało ukarane przez UE grzywną za naruszenia przepisów antymonopolowych. Natomiast w 2020 roku firma została ukarana grzywną w wysokości 1,1 mld euro we Francji, za zachowania antykonkurencyjne. Kara ta została po apelacji zmniejszona o prawie jedną trzecią, do wysokości do 372 mln euro.

