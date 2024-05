UE sprawdzi, czy sztuczna inteligencja Microsoftu nie narusza ustawy DSA

Komisja Europejska wezwała Microsoft pod koniec zeszłego tygodnia, aby najpóźniej do 27-go maja tego roku dostarczył jej komplet informacji dotyczących tego, jak działa jej generatywna sztuczna inteligencja wbudowana w wyszukiwarkę Bing.

Chodzi tu np. o wyjaśnienie, jak działają takie funkcje wbudowane w wyszukiwarkę, jak Copilot i Image Creator. Wiąże się to z tym iż Unia Europejska podejrzewa, że Bing narusza postanowienia zawarte w unijnej ustawie o usługach cyfrowych (DSA). Szczególny niepokój budzą tu takie kwestie, jak zjawisko tzw. halucynacji, które dotyka sztuczną inteligencję, jak również rozpowszechnianie deepfake’ów czy manipulacja usługami. Wszystko to może wprowadzać internautów w błąd.

Jak już powiedziano, Microsoft ma czas do 27 maja na udzielenie odpowiedzi na te wszystkie wątpliwości. prośbę. Jeżeli nie zrobi tego, Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 1% całkowitego rocznego dochodu przedsiębiorstwa oraz okresowe kary w wysokości do 5% średniego dziennego dochodu. Rzecznik Microsoftu powiedział, że firma jest „głęboko zaangażowana” w tworzenie bezpiecznych doświadczeń w internecie i zapowiada współpracę w tym temacie z organami regulacyjnymi.

UE przygląda się od jakiegoś czasu temu, jak poszczególne firmy IT wykorzystują generacyjną sztuczną inteligencję. W marcu KE przesłała formalne wnioski o udzielenie informacji na temat korzystania z takich narzędzi AI przez firmy Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube i X (dawniej Twitter). Przedmiotem dochodzenia jest też Meta. EU zarzuca tej firmie to, że nie dość stanowczo walczy ze zjawiskiem rozpowszechnianie w internecie dezinformacji.