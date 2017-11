Tylko 11% firm wykorzystuje potencjał danych

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez firmy IDC i NetApp, przedsiębiorstwa klasyfikowane jako „liderzy danych" uzyskują trzykrotnie większe tempo wzrostu liczby nowych klientów, produktywność pracowników oraz większe zyski.

Mowa o międzynarodowym programie badawczym dotyczącym ułatwień w realizacji transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2017 r. i objęło respondentów z siedmiu krajów (Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych).

W przedstawionym raporcie zdefiniowano różnice między „liderami danych” („Data Thrivers”), którzy podejmują śmiałe działania zmieniające sposób wykorzystania technologii cyfrowych w celu uzyskania nowych rynków oraz przedsiębiorstwami, które można określić mianem zwykłych „użytkowników danych” („Data Survivors”) czy nawet „oponentów danych” („Data Resisters”).

Okazuje się , że jedynie 11% przedsiębiorstw spełnia kryteria przynależności do „liderów danych”. „Liderzy danych” podejmują kroki zmierzające do uzyskania wzrostu przychodów, poprawy wyników biznesowych i osiągnięcia konkretnych korzyści finansowych dzięki wykorzystaniu potencjału dostępnych danych.

Podmioty sklasyfikowane jedynie jako „użytkownicy danych” tracą możliwości uzyskania przychodów, ponieważ nie wykorzystują w dostatecznym stopniu danych do realizacji potrzeb klientów i nie potrafią poradzić sobie z ilością dostępnych informacji. Używają niejednolitych narzędzi do zarządzania danymi w różnych formatach i różnych lokalizacjach, co dodatkowo komplikuje procedury zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem, prywatnością i zgodnością z przepisami.

Organizacje, które można określić mianem „liderów danych”, stosują różne rozwiązania technologiczne, m.in. usługi przetwarzania danych w chmurze hybrydowej. Obejmują one funkcje ochrony, zabezpieczania, integracji i optymalizacji danych. Pozwalają stworzyć elastyczną i ekonomiczną infrastrukturę zarządzania danymi oraz przyspieszyć procesy analizy informacji.

Najważniejsze wskazówki dla „użytkowników danych”, którzy chcą dołączyć do grona „liderów danych”, to dane należy traktować jako cenny element aktywów przedsiębiorstwa, dział informatyki i działy biznesowe powinny ze sobą współpracować, należy tworzyć mapy danych w celu zwiększenia ich widoczności i poprawy mechanizmów kontrolnych

Przejście do grupy „liderów danych” wymaga przeprowadzenia kompleksowej transformacji działania zespołów, procesów i technologii oraz opracowania planu transformacji cyfrowej, który powinien obejmować następujące kroki: utworzenie nowych ról, opracowanie nowych modeli zatrudnienia, zdefiniowanie nowych procesów organizacyjnych, dokonanie nowych inwestycji oraz wykorzystanie usług przetwarzania danych w chmurze hybrydowej

Źródła: IDC, Monday PR, NetApp