Tradycja i nowoczesność - połączenie klasycznych notatek ze światem cyfrowym

Żyjemy w scyfryzowanym świecie, ale nadal często wykorzystujemy klasyczne notatniki do zapisywania myśli oraz ważnych informacji. Na niektórych spotkaniach niemile widziane są laptopy czy smartfony. W jaki sposób połączyć tradycyjne notatki z nowoczesną infrastrukturą informatyczną?

Żyjemy w mocno scyfryzowanym świecie, w którym największym i najcenniejszym zasobem są dane. W dobie pracy zdalnej oraz hybrydowej, a także stałej ewolucji modelu biznesowego niezwykle ważne jest przechowywanie danych w postaci elektronicznej, które można wygodnie odtwarzać w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Jak połączyć analogowe przyzwyczajenia z cyfrowym środowiskiem pracy Źródło: huion.com

Pomimo dużego poziomu cyfryzacji organizacji na całym świecie, wielu pracowników przyzwyczajonych jest do klasycznego notowania informacji. Przepisywanie do dnia dzisiejszego jest jednym ze skuteczniejszych sposobów utrwalania informacji, a na dodatek w przypadku wielu spotkań biznesowych niemile widziane jest ich nagrywanie lub notowanie na laptopie czy smartfonie. Z tych właśnie względu klasyczne notatniki nadal są popularnym narzędziem pracy w organizacjach. Ich popularność jest szczególnie wysoka na stopniu menedżerskim lub kierowniczym.

Co zrobić jednak w przypadku, gdy notatki pozyskane na ważnym spotkaniu biznesowym chcemy szybko przetworzyć do formy cyfrowej, zaktualizować, uzupełnić i udostępnić współpracownikom?

Cyfrowy notatnik pozwala na bieżąco konwertować notatki do cyfrowej formy Źródło: huion.com

Dzięki urządzeniom hybrydowym takim jak Huion Note X10 nie trzeba rezygnować z klasycznych notatników, a jednocześnie można czerpać wszystkie korzyści związane z przechowywaniem notatek w formie elektronicznej.

Cyfrowe notatniki to akcesoria biurowe, które sprytnie łączą tradycję z nowoczesnością. W eleganckiej formie znajdziemy bowiem klasyczny notatnik z wysokiej jakości papierem oraz długopisem. W obudowie umieszczono jednak również element cyfrowy - dedykowaną podkładkę oraz moduł śledzący w piórze, które pozwalają automatycznie przetworzyć analogowe notatki w cyfrowego bliźniaka i przesłać je do chmury z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na smartfona z Androidem lub iOS.

Huion Note X10 Źródło: huion.com

Przenośne notatniki cyfrowe na nowo definiują sposób przechowywania notatek. Pozwalają one korzystać z klasycznej formy notowania odręcznego z wszystkimi benefitami notatek cyfrowych. Z jednej strony wszystkie notatki są w pełni analogowe i dostępne w notesie, a dodatkowo można je przechowywać na smartfonie lub w chmurze, modyfikować je w dowolnym czasie czy udostępniać w formacie PDF.

Huion Note X10 wygląda jak klasyczny notatnik A5 z 50 kartkami. W jego środku znajdziemy warstwę elektroniczną składającą się z tabletu oraz akumulatora. Pozwala on na 18 godzin pracy w trybie online i jest ładowany poprzez USB Typu C.

Rozwiązanie bazuje na technologii znanej z tabletów graficznych Źródło: huion.com

Co ciekawe dzięki dedykowanej wkładce dostępnej w zestawie można szybko zamienić Huion Note X10 w kompaktowy tablet graficzny, który można wykorzystać np. do przeniesienia klasycznego podpisu do formy cyfrowej.

Całość można wykorzystać jako kompaktowy tablet graficzny Źródło: huion.com

Rozwiązania takie jak Huion Note X10 to odpowiedź producentów na aktualnie zmieniające się środowisko pracy oraz popularyzację modelu pracy hybrydowej. Dzięki notatnikowi cyfrowemu możemy korzystać z wszystkich benefitów cyfrowego notowania bez jednoczesnego porzucania przyzwyczajenia w postaci tworzenia klasycznych notatek na kartce papieru.