Topowe technologie AI od Snowflake powstają w Polsce

Mało kto wie, że Polacy mają czołowy wpływ w rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją, z której korzystają najwięksi klienci tacy jak Żabka czy Respect Energy. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Grzegorzem Kapustą - Director of Engineering oraz Snowflake Warsaw Site Lead w Snowflake oraz Jeffem Hollanem Director of Product w Snowflake USA, który powstał podczas Snowflake Data Summit 2024.

W dniach 3-6 czerwca 2024 roku San Francisco zamieniło się w światową stolicę przetwarzania danych w chmurze. Wszystko w związku z konferencją Snowflake Data Summit 2024, w której jako jedna z dwóch redakcji w Polsce mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Snowflake Data Summit 2024 3-6.06.2024 fot. materiały prasowe Snowflake W trakcie czterodniowego wydarzenia, które miało miejsce w jednym z najbardziej znanych i największych centrów konferencyjnych na świecie - Moscone Center mieliśmy okazję przeprowadzić niezwykle ciekawy wywiad - z Grzegorzem Kapustą - Director of Engineering oraz Snowflake Warsaw Site Lead, a także Jeffem Hollanem Director of Product w Snowflake USA, którzy przybliżyli nam wizję Snowflake na najbliższe lata, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju AI dla firm B2B i B2E, a także opowiedzieli o istocie i wpływie Warszawskiego biura na cały rozwój Snowflake - aktualnie jednej z najważniejszych firm zajmujących dostarczaniem zaawansowanej platformy danych w chmurze, która umożliwia organizacjom efektywne zarządzanie, analizowanie i udostępnianie dużych ilości danych. Zobacz również: IDC CIO Summit – potencjał drzemiący w algorytmach

Za kilka godzin startuje WWDC 2024

Nowe akceleratory Intel Gaudi znacznie tańsze niż rozwiązania Nvidii. Czy spadną ceny chipów AI? Grzegorz Kapusta fot. materiały prasowe Snowflake Snowflake - od startupu do wiodącego gracza na rynku w zaledwie 10 lat Snowflake jest stosunkowo młodą firmą, która powstała w 2012 roku początkowo jako dostawca hurtowni danych w chmurze. Warto nadmienić iż jednym z trzech założycieli Snowflake jest polak - Marcin Żukowski, czołowy naukowie, od wielu lat zajmujący się problematyką baz danych. Organizacja od początku swojego istnienia zrywa z modelem on-premise i ułatwia dostęp do najnowszych technologi dla klientów B2B i B2E za pośrednictwem dedykowanych platform do przetwarzania danych w chmurze. Takie podejście zaprocentowało w ubiegłych latach, kiedy chmura obliczeniowa stała się coraz popularniejsza, a aktualnie staje się podstawowym narzędziem, na którym operują największe firmy na świecie. Polska kluczowym hubem rozwoju Snowflake od 2021 roku Od 2021 roku w Polsce zlokalizowane jest jedno z pięciu biur inżynierskich Snowflake. Na przestrzeni ostatnich trzech lat biuro znacząco się rozrosło - aktualnie licząc blisko 400 pracowników (dane na koniec marca 2024 roku). Co istotne polski oddział R&D ma kluczowy wpływ na rozwój rozwiązań z zakresu przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które zostały zaprezentowane podczas konferencji Snowflake Data Summit 2024. Biuro Snowflake w Warszawie fot. materiały prasowe Snowflake W zlokalizowanym w Warszawie biurze liczącym ponad 7 tyś. mkw., centrum R&D w ścisłej kooperacji z pozostałymi centrami zlokalizowanymi w Niemczech, Kanadzie oraz USA tworzona jest górna część stosu technologicznego Snowflake, a także nowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, z których warto wyróżnić najnowsze - Document AI (aplikacja do odpytywania dokumentów PDF zgromadzonych w centrum danych w celu wyciągnięcia z nich interesujących użytkownika informacji). Biuro Snowflake w Warszawie fot. materiały prasowe Snowflake Polski oddział Snowflake to jednak nie tylko rozwój narzędzi AI. Inżynierowie, którzy stanowią największą wartość dodaną lokalnego oddziału Snowflake pracują również nad rozszerzaniem możliwości narzędzi programistycznych API oraz integracji rozwiązań Snowflake z innymi popularnymi narzędziami wykorzystywanymi w organizacjach np. Google Analytics czy Microsoft SQL. Współpracę pomiędzy firmami, które czasami oferują również konkurencyjne rozwiązania widać było również na keynotes speach, które odbywały się podczas Snowflake Data Summit. W tym miejscu warto wspomnieć, że platforma dostarczana przez Snowflake jest w pełni kompatybilna z największymi usługami przechowywania danych w chmurze - Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz Google Cloud Project. To do klienta należy wybór, a niezależnie od jego decyzji implementacja platformy Snowflake jest szybka i efektywna dzięki dedykowanym konektorom pozwalającym na połączenie narzędzi przetwarzania danych z hurtownią danych. Rezultaty prac polskiego oddziału widać praktycznie na każdym kroku Jednym z największych klientów Snowflake w Polsce jest popularna sieć sklepów Żabka. Z informacji przekazanych przez pracowników Snowflake w szczytowym momencie Żabka otwiera codziennie 3 nowe sklepy. Rozwiązania dostarczane przez Snowflake wspierają środowisko informatyczne Żabki w ustalaniu cen produktów oraz logistyce dowozu ich do danych sklepów. Jedno z centrów logistycznych Żabki Źródło: zabka.pl Korzystając z danych w chmurze danych Snowflake do napędzania naszych algorytmów, ograniczyliśmy wiele ręcznej pracy zespołu ds. ekspansji i znacznie zwiększyliśmy wydajność otwieranych sklepów. Korzystając z tego samego zespołu, Snowflake przyspieszył naszą ekspansję o 40%, jednocześnie zmniejszając liczbę błędów o 70% - Przekazał Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, Żabka. Jak będzie rozwijać się AI według wizji Snowflake? Na to pytanie odpowiedział Jeff Hollan - Director of Product w Snowflake USA, którego przemówienie podczas sesji otwierającej Data Cloud Summit 2024 wywołało owację na stojąco. Według Jeffa inwestycja w AI jest znacząca, kluczowa i nieunikniona. Prędzej czy później każdy z klientów będzie musiał zainwestować stąd nakład na enterprise AI. Na przestrzeni najbliższych miesięcy oraz lat zaobserwujemy dużą ewolucję oraz mocną przebudowę od podstaw dużych firm do budowy swoich zdolności w aspekcie wykorzystania sztucznej inteligencji. Zarówno Jeff Hollan jak i Grzegorz Kapusta jasno podkreślają, ze era sztucznej inteligencji wykorzystywanej jedynie przez użytkownika końcowego zbliża się do kresu swoich możliwości. Aby firmy efektywnie budowały i udostępniały aplikacje wspierane przez AI dla swoich klientów same muszą zainwestować w budowę nowoczesnych systemów wspieranych przez sztuczną inteligencję. Jak wyglądać będzie przyszłość przetwarzania danych w organizacjach? Na koniec obu wywiadów zadaliśmy naszym gościom to samo pytanie - "Jak wyglądać będzie przyszłość przetwarzania danych w organizacjach?" Odpowiedź w obu przypadkach była taka sama: Prędzej czy pózniej każdy z klientów będzie musiał zainwestować w AI, stąd duże pokłady Snowflake w rozwiązania z zakresu Enterprise AI. Jest to wyniki wieloletniej strategii Snowflake, która jest w DNA firmy od 2012 roku.