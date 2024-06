"To tylko początek". OpenAI twierdzi, że wpływ AI na gospodarkę dopiero się zaczyna

Mira Murati, dyrektor ds. technicznych w OpenAI, twierdzi, że sztuczna inteligencja będzie miała ogromny wpływ na gospodarkę. To, co widzimy do tej pory, jest jedynie początkiem. "Generatywna AI dużo zmieni".

Na zdjęciu Mira Murati / Fot. Philip Pacheco, Bloomberg "Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) dopiero zaczyna przynosić skutki gospodarcze" — powiedziała Mira Murati z OpenAI w ostatnim wywiadzie. Choć sztuczna inteligencja już teraz odbiera pracę wielu specjalistom (np. lektorom udzielającym głosu na potrzeby audiobooków), na rynku sytuacja dopiero zaczyna się zmieniać i jesteśmy ciągle w bardzo początkowej fazie. Zobacz również: ChatGPT z nowymi możliwościami

W trakcie swojego wystąpienia na konferencji Asia Tech X w Singapurze Mira Murati, dyrektor ds. technicznych w OpenAI, powiedziała, że ChatGPT staje się coraz bardziej intuicyjny w obsłudze, co zachęca do jego przyjęcia. Ostatnia wersja, GPT-4o, pomaga już generować treści takie jak tekst, prezentacje i filmy, a także jej dostępna z poziomu dedykowanych aplikacji. Przedstawicielka OpenAI skomentowała, że ludzie używają GenAI coraz częściej i do coraz bardziej zróżnićowanych zadań. Za przykłady wskazała natomiast pracę z kodem programistycznym, pisanie tekstów i prace administracyjne. "Nie do końca zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ będzie to miało na firmy i pracę w ogóle, ponieważ to wszystko dopiero się zaczyna — powiedziała Murati. I dodała: "Ale jak dotąd zaobserwowaliśmy, że w bardzo krótkim czasie systemy sztucznej inteligencji weszły na rynek pracy jako współpracownicy". Konkurencja rośnie OpenAI ciągle jest liderem rynku, ale musi stawiać czoła rosnącej konkurencji ze strony rywali takich jak Google (Gemini), ale też Meta Platforms, Anthropic czy xAI Elona Muska. Obecnie firma udostępniła wersję ChatGPT-4o, którą Murati zachwala jako "przyszłość interakcji między ludźmi a maszynami". Dyrektor z OpenAI dodała też, że rozwój AI jest obecnie niezwykle konkurencyjny. "Ta rywalizacja może być ostatecznie naprawdę dobra, pod warunkiem, że jest to rywalizacja o najwyższy poziom bezpieczeństwa, a ludzie nie idą na skróty" — przyznała. W ostatnim czasie, co ciekawe, ChatGPT boryka się z coraz większymi problemami ze stabilną pracą. Nawet teraz, w czasie powstawania tego artykułu, narzędzie było niedostępne i mierzyło się z awarią.