To nie MacBook Air M3 jest dużą nowością w linii komputerów Mac

Apple wprowadziło nowe MacBooki Air z procesorem M3, ale rewolucja jest zupełnie w innym miejscu.

Od 8 marca 2024 roku dostępne są najnowsze modele MacBooków Air. Wyposażono je w procesor Apple M3, który od jesieni 2023 roku dostępny jest w iMacu 24 oraz bazowym MacBooku Pro. Sprzęt ten jednak jest mnie istotny, niż pozostałe zmiany w linii komputerów Mac.

Apple MacBook Air 2022 Źródło: apple.com

Po 3,5 roku z linii produktowej usunięto MacBooka Air z procesorem M1. To nadal świetny sprzęt, ale Apple przygotowało sporą aktualizację. Kosztujący dotychczas 5799 zł (w 2020 roku 5199 zł) model został zastąpiony przez MacBooka Air z procesorem Apple M2. Co istotne jest on sprzedawany za zaledwie 4999 zł, a u dystrybutorów pojawiły się już pierwsze oferty za około 4500 zł.

Nadal mowa o bazowej konfiguracji z zaledwie 8 GB RAM i 256 GB nośnikiem SSD (opartym o jedną kość NAND w przeciwieństwie do dwóch w modelach 512 GB i większych), ale zunifikowana pamięć w wielkości 8 GB dla większości niezbyt wymagających użytkowników nie jest dużym problemem.

W kwocie poniżej 5000 zł otrzymują oni super wydajny komputer przenośny na lata. Względem MacBooka Air z M1 dodatkowo pojawił się port MagSafe do magnetycznego ładowania, większy ekran Liquid Retina o przekątnej 13,6" cala i wyższej jasności maksymalnej, nowa obudowa, dodatkowe kolory, lepszej jakości kamera, głośniki i mikrofony, wydajniejszy procesor oraz lżejsza konstrukcja. Całość uzupełnia świetny akumulator oraz dłuższe wsparcie.

Jak widać jest taniej i zauważalnie lepiej. To pierwszy raz od kilku lat, kiedy Apple tak drastycznie obniżyło cenę swoich komputerów. Wystarczy przypomnieć, że do marca 2024 roku MacBook Air z procesorem M2 kosztował co najmniej 6199 zł.