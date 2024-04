Threads będzie mógł wysyłać do tej aplikacji wiadomości w trybie DM

Meta pracuje na funkcją DM (Direct Messaging), która pozwoli użytkownikom aplikacji Threads wysyłać w ten sposób wiadomości do użytkowników aplikacji Instagram.

Zaleta takiego rozwiązania jest to, że użytkownicy aplikacji Threads (z której korzysta obecnie na świecie pond 130 mln osób) nie będą musieli przełączać się ręcznie za każdym razem na aplikację Instagram, po to aby wysłać do niej wiadomość. Ale uwaga. Aby użytkownik aplikacji Threads mógł skorzystać z takiej opcji, będzie musiał posiadać konto na Instagramie. Obie platformy będą wtedy automatycznie synchronizować swoje poczynania.

Funkcja DM wprowadzona do aplikacji Threads i Instagram nie będzie jednak pozbawiona wad. Projektując ją Meta przyjęła założenie, że na obu platformach mamy tych samych znajomych, jak również znajdują się oni w ich kontaktach. Ponadto aby wyświetlić tak wysłaną wiadomość lub odpowiedzieć na nią, musimy przełączyć się na aplikację Instagram. Sposób w jaki aplikacja Instagram obsługuje wiadomości DM, pozostawia również wiele do życzenia. Dlatego Meta obiecuje, że do momentu oficjalnej premiery tej funkcji wprowadzi do niej stosowne poprawki, które ograniczą do minimum te niedogodności.

Zobacz również: