Ten incydent z „katolickim księdzem” pokazuje, jak niebezpieczna może być sztuczna inteligencja

AGI (Artificial General Inteligence; uogólniona sztuczna inteligencja, przez niektórych nazywana silną) wkracza do każdego obszaru naszego życia, także do religii. A oto najnowszy przykład. Serwis Futurism pisze, że grupa nosząca nazwę Catholic Answers stworzyła w pewnym momencie chatbota AGI, z którym ludzie mogli rozmawiać tak jak z księdzem.

Chatbot nosił nazwę Fr Justin i miał doskonałą wiedzę dotyczącą katolicyzmu. Przedstawiał się iż jest członkiem duchowieństwa, proponując nawet np. w pewnym momencie swojemu rozmówcy, aby przystąpił do spowiedzi. Wizerunek graficzny bota to ubrana na czarno postać, która miała siwą brodę i nosiła koloratkę. Witając swojego rozmówce chatbot mówił „Tak, mój przyjacielu. Jestem tak prawdziwy jak wiara, którą razem wyznajemy”. Był przy tym bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o podglądy dotyczące kwestii społecznych, obyczajowy czy seksualnych. Twierdził np. w pewnym momencie, że masturbacja jest poważnym zaburzeniem moralnym.

Opisujemy to wszystko w czasie przeszłym, gdyż po fali krytyki grupa Catholic Answers zmodyfikowała bota, ta iż obecnie nie udaje on już księdza i przedstawia się jako Justin. Jego wizerunek graficzny też uległ zmianie. Teraz jest w zwykłym ubraniu i nie nosi już sutanny. Grupa zamieściła na swojej stronie internetowej wpis, w którym odniosła się do kontrowersji. Napisała w nim: „Nie mówimy iż został zlaicyzowany, ponieważ nigdy nie był prawdziwym księdzem”.

To nie pierwszy raz, kiedy sztuczna inteligencja powoduje zamieszanie w Kościele katolickim. Trzeba tu przypomnieć incydent, który odnotowano w zeszłym roku. Wtedy to w internecie pojawiło się wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie papieża, przedstawiające go w dziwnym, nienaturalnie napuszonym ubraniu.