Telegram chce, aby z jego usługi zaczął korzystać biznes

Firma liczy na to, że jej usługi zacznie korzystać w większym stopniu biznes. Dlatego dodał do niej na początku tego tygodnia nową funkcję, która powinna zbliżyć go do tego celu.

I tak Telegram ogłosił, że każdy posiadacz osobistego konta Premium może szybko przekształcić go w konto firmowe i uzyskać wszystkie związane z tym korzyści, pobierając np. połowę przychodów, jakie zostaną wygenerowane przez umieszczane na jego kanałach reklamy. To istotna nowość, ponieważ wcześniej nie było to takie łatwe. Jeśli ktoś chciał wykorzystać konto do promowania firmy, musiał napisać kilka dodatkowych poleceń, aktywując w ten sposób specjalne funkcje uruchamiające boty czy dodatkowe aplikacje. Obecnie każdy abonent planu Premium może od razu bezpłatnie korzystać z funkcji biznesowych Telegramu bez konieczności wpisywania dodatkowych poleceń. To duże ułatwienie, gdyż dysponent takiego konto będący właścicielem sklepu może wpisywać informacje o godzinach jego otwarcia, wskazywać jego lokalizację na mapie czy prezentować asortyment. W ten sposób każda firma, fizyczna lub wirtualna, może szybko tworzyć swoją własną spersonalizowaną stronę.

Każdy, kto umieści na Telegramie wiadomość o nasze firmy, może otrzymać niestandardowe powitanie. Właściciel konta może generować odpowiedzi, po to aby automatycznie odpowiadać osobom zainteresowanym naszym biznesem, względnie informować je, że firma będzie zamknięta, gdyż wybieramy się na urlop. Aby uzyskać dostęp do nowych biznesowych funkcji (albo założyć konto Telegram Premium lub Telegram Business), należy uruchomić na swoim urządzeniu Android lub iOS aplikację Telegram, wybrać ikonę Ustawienia, a następnie kliknąć opcję Telegram Business.