Technologia AI firmy Google zostanie wprowadzona do iPhone’ów

Wiele wskazuje na to, że Apple zamierza nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę z firmą Google i zawrzeć z nią strategiczną umowę, dzięki której opracowana przez nią technologia AI Gemini zostanie wprowadzona do iPhone'ów.

Apple współpracuje z Google od dawna. Przykładem może być wprowadzenie do przeglądarki Safari uruchamianej na iPhone’ach wyszukiwarki opracowanej przez Google. Tym razem Apple pozwoli firmie Google wprowadzić opracowaną przez niego technologię AI do smartfonów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS smartfonów. Informacje taką podał serwis Bloomberg informując jednocześnie, że Apple prowadzi jednocześnie rozmowy z firmą OpenAI, będąc zainteresowany wprowadzeniem swoich smartfonów modeli językowych GPT. Świadczy to o tym, że Apple nie zdołało opracować na tyle silnych modeli językowych, które mogłyby konkurować z modelami opracowanymi przez konkurencję.

Na Apple wywierana jest ogromna presja, aby mógł dogonić konkurentów zajmujących się sztuczną inteligencją, takich jak OpenAI czy Microsoft. Fakt iż Apple sięga po rozwiązania opracowane przez konkurencję świadczy o tym, że jest to bardzo trudne zadanie i firma nie osiągnęła oczekiwanych postępów w zakresie własnych wysiłków na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji. Własne modele językowe Apple pojawią się jednak nadchodzącej aktualizacji systemu zarządzającego jego urządzeniami. Mowa o systemie iOS 18, co zostanie zapewne ogłoszone podczas konferencji Worldwide Developer Conference (WWDC), która tradycyjnie odbywała się w połowie każdego roku.

Zobacz również:

Google miało ostatnio pewne problemy problemów z oprogramowaniem Gemini. W zeszłym miesiącu firma musiała wstrzymać funkcję generowania obrazów, ponieważ model utworzył obrazy zawierające różne nieścisłości, a odpowiedzi Gemini były jako to określono „całkowicie nie do przyjęcia”. Warto w tym momencie przypomnieć, że na początku tego roku Google nawiązało współpracę z firmą Samsung, która przewiduje iż funkcje AI oparte na technologii Gemini zostaną wprowadzone do smartfonów linii Galaxy S24.