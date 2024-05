Te komputery mogą zawojować rynek pecetów

Wygląda na to, że Microsoft chce wyznaczyć nowy standard komputerów osobistych charakteryzujących się tym, że są ściśle zintegrowane z AI. Chodzi o zapowiadaną premierę komputerów należących do nowej linii Copilot+ PC.

Producenci pecetów z systemem Windows znajdują się pod coraz większą presją ze strony firmy Apple, odkąd wprowadziły ona do swoich komputerów chipy oparte na architekturze firmy Arm, porzucając tym samym procesory Intela. Ruch Microsoftu wydaje się być odpowiedzią na takie właśnie rozwiązania.

Komputery Copilt+ są w stanie obsłużyć więcej zadań związanych ze sztuczną inteligencją, i to bez konieczności komunikowania się ze światem zewnętrznym. Zadanie to realizuje funkcja Recall. Śledzi ona całą aktywność komputera, od przeglądania Internetu po rozmowy głosowe, tworząc lokalny plik dane historyczne, który użytkownik może przeszukiwać, gdy chce przypomnieć sobie coś, co robił nawet wiele miesięcy temu.

Zobacz również:

Premierę komputerów Copilot+ zapowiedziano na 18-go czerwca. Microsoft liczy na sukces i spodziewa się, że w pierwszym roku użytkownicy kupią co najmniej 50 mln takich desktopów czy notebooków. Oznacza to, że 20% wszystkich sprzedanych w tym czasie pecetów, to będą właśnie komputery Copilot+. A jest to trudny rynek, jap podaje Gartner, światowa sprzedaż komputerów PC spadła w ubiegłym roku o około 15% do 242 milionów.

Jednocześnie Microsoft zapowiada, że w niedalekiej przyszłości wprowadzi do asystenta Copilot najnowszą technologię OpenAI noszącą nazwę GPT-4o. Wtedy pecety Copilot+ będą dysponować jeszcze bardziej nowatorską technologią AI.