Takim aplikacjom dodawanym do Google Play będzie towarzyszyć dodatkowe oznaczenie

Google wprowadza do swojego sklepu z aplikacjami (Google Play) innowację polegającą na tym iż tym aplikacjom, które zostały tam umieszczone przez instytucje rządowe lub powiązane z nim podmioty, towarzyszy nowy podpis: Government.

Do podpisu dołączona jest ikona przedstawiająca budynek, co informuje iż aplikacja została poddana dodatkowej weryfikacji. Po kliknięciu ikony, Google Play wyświetla powiadomienie zawierające krótkie wyjaśnienie: Official government — Play verified this app is affiliated with a government entity (Oficjalna aplikacja rządowa — po zweryfikowaniu jej wiadomo, że jest to aplikacja powiązana z podmiotem rządowym.”

Nowa metoda oznaczania aplikacji rządowych została na razie udostępniona na próbę użytkownikom zamieszkującym dwanaście następujących krajów: Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Japonia, Meksyk, Korea Południowa, Wielkiej Brytanii i USA. Informatycy Google testowali tę funkcję przez kilka miesięcy i w tym czasie dodali oznaczenie Goverment do ponad trzech tysięcy aplikacji, o których wiadomo iż zostały stworzone lub zaakceptowane przez rządy wymienionych wcześniej krajów.

Google zachęca jednocześnie instytucje rządowe, aby podczas tworzenie kont powiązanych z nimi programistów posługiwali się swoimi oficjalnymi adresami e-mail, co ułatwi zadanie weryfikowania stworzonych przez nich aplikacji. Informuje też, że bardziej wrażliwe aplikacje (obsługujące np. przykład proces głosowania lub używane do weryfikowania tożsamości) wymagają dodatkowej weryfikacji, zanim zostaną oficjalnie uznane za rządowe . Dodatkowe wytyczne dotyczące tego mechanizmu są dostępne tutaj.