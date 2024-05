Tak projektuje się peryferia - z wizytą w siedzibie Logitech

Jak projektowane są akcesoria, które codziennie ułatwiają nam pracę z komputerem? W jaki sposób peryferia pozwalają nam odnaleźć się w hybrydowym środowisku pracy? Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w jednej z siedzib, a zarazem centrów badawczo-rozwojowych firmy Logitech w Cork.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat model pracy w branżach polegających na wykorzystaniu sprzętu komputerowego znacznie wyewoluował. Coraz częściej pracujemy zdalnie, a powszechnym standardem stała się praca hybrydowa, która pozwala nam czerpać korzyści z elastycznego podejścia do pracy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu socjalizacji z zespołem.

Projektowanie produktów Logitech w centrum R&D w Cork

Dzisiejsze modele pracy takie jak praca hybrydowa, praca zdalna czy praca mobilna nie byłyby możliwe bez odpowiedniego wyposażenia, do którego zaliczamy urządzenia peryferyjne takie jak myszy, klawiatury, a także kamery wideo, słuchawki czy całe systemy wideokonferencyjne do sal konferencyjnych o różnych wielkościach.

W dniach 13-16 maja jako przedstawiciel jednej z dwóch redakcji B2B w Polsce brałem udział w B2B International Press Meeting - spotkaniu dla dziennikarzy technologicznych z branży B2B zorganizowanym przez firmę Logitech. Piętnastu dziennikarzy z całej Europy zostało zaproszonych do biura Logitech w Cork (Irlandia), aby znaleźć odpowiedź na pytanie “W jaki sposób peryferia pozwalają odnaleźć nam się w hybrydowym środowisku pracy?”.

Siedziba Logitech w Cork

Do czego wykorzystuje się peryferia?

Przed rozpoczęciem rozważań dotyczących wpływu peryferiów na sposób pracy warto usystematyzować sposób ich wykorzystania.

Logitech od wielu lat jest firmą, która produkuje wysokie jakości peryferia. Organizacja ta od dłuższego czasu definiuje się jako producenta urządzeń wspieranych przez oprogramowanie, które pozwala dodatkowo zwiększyć użyteczność popularnych akcesoriów takich jak myszy czy klawiatury.

Podejśćie to pozwoliło firmie jako pierwszej wprowadzić na rynek peryferia wspierane przez AI. Dzięki oprogramowaniu Logi Options+ możliwe jest wygodne wywołanie m. in. ChatuGPT poprzez dedykowane, programowalne skróty. Takie dodatki sprawiają, że praca staje się wydajniejsza i wygodniejsza, a na dodatek dostosowana do naszych indywidualnych preferencji.

Kilka ciekawostek o Logitech

Przebywając w Cork udało nam się wydobyć kilka ciekawych faktów o firmie Logitech, które wpływają na aktualny sposób funkcjonowania organizacji. Logitech jest firmą wywodzącą się ze Szwajcarii. Obecnie posiada biura w ponad 30 krajach, zatrudnia 7300 pracowników (300 w biurze w Cork) oraz wielokrotnie zdobyła prestiżowe nagrody takie jak IFA Design Award czy reddot.

W ciągu tygodnia Logitech produkuje około 3,5 miliona egzemplarzy swoich produktów, a to wszystko z wysoką dbałością o środowisko, która jest wynikiem strategii ESG i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wprowadzonych w kulturę organizacji już w 2008 roku.

Logitech na rynku B2B

Logitech jest firmą, której produkty kojarzą się głównie z rynkiem B2C. W praktyce jednak jest również jednym z największych producentów peryferiów oraz sprzętu do wideokolaboracji na świecie.

Aż 70% organizacji z listy Fortune 100 korzysta ze sprzętu Logitech.

Siedziba Logitech w Cork - żywe laboratorium i nowoczesne biuro w jednym

Biuro Logitech w Cork to jedna z najnowszych siedzib, która funkcjonuje w aktualnym budynku od 2022 roku. Nie bez powodu spotkanie zostało zorganizowane właśnie w przemysłowym sercu Irlandii. W Cork znajduje się nowoczesne centrum R&D, a biuro jest również poligonem doświadczalnym, na którym testowane są wszystkie najnowsze produkty dostarczane i rozwijane przez firmę Logitech - od myszy i klawiatur, przez kamery internetowe, aż po systemy wideokonferencyjne oraz dedykowane oprogramowanie.

Przestrzenie do współpracy znajdują się na każdym kroku

Budynek został zaprojektowany w zgodzie z najnowszymi standardami dotyczącymi neutalnośći środowiskowej. Oferuje duży parking z miejscami do ładowania aut elektrycznych, rowerownię, dogodne połączenie komunikacyjne z miastem oraz widok na zatokę, który pozytywnie wpływa na atmosferę w biurze oraz pozwala wykorzystywać szklane powierzchnie. Ze względu na charakter pogody w Irlandii dla zespołu projektowego kluczowe było jak najlepsze wykorzystanie naturalnego oświetlenia, które zmienia się nawet kilkadziesiąt razy w ciągu doby.

Biuro składa się z kilku poziomów. Sercem są przestrzenie wspólne do których zaliczamy kuchnię z jadalnią i dedykowaną kafeterią, a także tarasem zewnętrznym, strefę chillroom będącą jednocześnie strefą testową sprzętu Logitech G oraz dedykowaną biblioteką.

Jadalnia części wspólnej siedziby Logitech w Cork

Wszystkie przestrzenie mogą być elastycznie zagospodarowywane. Część jadalni można zamienić w salę konferencyjną, całą jadalnię w klub lub restaurację, a bibliotekę w niewielkie kino. Każde stanowisko pracy to hotdesk ze znormalizowanym wyposażeniem - zasilaniem poprzez USB Typu C oraz dużym monitorem ultrawideo. Każdy pracownik Logitech korzysta z własnych akcesoriów, które może gromadzić w dedykowanych szafkach do przechowywania swoich rzeczy osobistych.

Jedna z sal konferencyjnych

Centrum R&D - jak tworzy się myszy i klawiatury?

W Cork znajduje się jedną z ważniejszych centrów R&D firmy Logitech, które miałem okazję dokładnie zwiedzić.

Centrum R&D w Cork

Zobaczyliśmy w nim proces projektowania oraz produkcji prototypów myszy i klawiatur, a także showroom, w którym zgromadzono wiele prototypowych projektów, które przerodziły się w finalne produkty firmy Logitech dostępne w sklepach z elektroniką użytkową.

Showroom centrum badawczo-rozwojowego

Testy sprzętu w praktyce

Korzystając z obecności w siedzibie Logitech mogłem na własne oczy przetestować produkty z aktualnego portfolio firmy Logitech. Dodatkowo sprawdziłem sprzęt B2B do wideokonferencji, a także miałem okazję zapoznać się z nadchodzącymi urządzeniami, które pojawią się na rynku w drugiej połowie 2024 roku. Firma Logitech będzie o nich informować w dedykowanych komunikatach.

Aktualna gama produktów Logitech

PS. Cała relacja oraz test został napisany na tablecie iPad. Dzięki dedykowanemu zestawowi Logitech Combo Touch zamieniłem go w komapktowy komputer wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem, duży gładzik z wsparciem dla gestów w iPadOS oraz dedykowany stojak do wygodnej pracy z dowolnego miejsca na ziemi.