Tak TikTok chce przekonać Amerykanów, że nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia

Chiński serwis społecznościowy wybrał oryginalny sposób przekonania Amerykanów, że jego usługa powinno być dalej dostępna w USA. Kiedy w tym tygodniu otworzyli oni witrynę TikToka, wyświetliła ona komunikat namawiający ich do skontaktowania się z Kongresem i powiedzenia, że TikTok nie powinien być w USA zbanowany.

Komunikat mówi, „Zabierz głos teraz, zanim Twój rząd pozbawi 170 milionów Amerykanów konstytucyjnego prawa do wolności słowa. Poinformuj Kongres, czym jest dla Ciebie TikTok i powiedz mu, żeby nie zagłosował za usunięciem naszej usługi w USA”.

Pod wiadomością TikTok umieścił czerwony przycisk „Call now”. Jak wiadomo, TikTok jest ostatnio w Stanach Zjednoczonych na cenzurowanym. W zeszłym roku dyrektor generalny TikToka zeznawał przed Kongresem, odnosząc się do obaw prawodawców dotyczących dostępu chińskich władz do danych amerykańskich użytkowników usługi. Należy w tym momencie przypomnieć, że amerykański oddział TikToka jest własnością chińskiej firmy ByteDance. Dyrektor TikTok wielokrotnie mówił, że TikTok i ByteDance nie są w żaden sposób zależne od chińskiego rządu.

Nie ma dowodów na to, aby chiński rząd uzyskał kiedykolwiek dostęp do danych należących do Amerykanów. TikTok przypomina też, że ramach jednego z incydentów pracownicy ByteDance zostali zwolnieni z firmy za uzyskiwanie dostępu do adresów IP dziennikarzy, chcą w ten sposób śledzenia ich lokalizację. Pomimo tych zapewnień, pracownicy rządowi w kilkudziesięciu stanach USA mają zakaz korzystania z TikToka.

W tym tygodniu w USA zaczęto zastanawiać się nad tym, czy nie należałoby uchwalić ustawę, która dałaby prezydentowi możliwość identyfikowania aplikacji w mediach społecznościowych, które zagrażają bezpieczeństwa narodowego, co spowodowałoby ich usunięcie ze sklepów z aplikacjami. Jednocześnie sponsorzy ustawy wzywają TikTok do zerwania powiązań z ByteDance, aby uniknąć takiego losu i grożą, że w przeciwnym razie może on stracić 170 milionów amerykańskich użytkowników.