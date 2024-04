Ta inicjatywa ma ułatwić firmom zadanie wdrażania systemów AI

Linux Foundation powołało do życia we współpracy z kilkoma firmami technologicznymi Open Platform for Enterprise AI (w skrócie OPEA). To otwarta platforma AI, która ma pomóc firmom wdrażać aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Wśród założycieli OPEA są takie tuzy przemysłu IT, jak Intel, VMWare, Red Hat, SAS oraz Cloudera. Celem OPEA będzie rozwijanie skalowalnych i elastycznych systemów GenAI klasy korporacyjnej. Misją projektu będzie też budowanie i wspieranie społeczności otwartej sztucznej inteligencji (AI) i oraz wspieranie innowacji typu open source, poprzez umożliwienie współpracy i tworzenie nowych możliwości dla wszystkich członków społeczności. OPEA ma na celu ułatwienie i umożliwienie rozwoju elastycznych, skalowalnych systemów GenAI, które wykorzystują najlepsze innowacje open source z całego ekosystemu. Na stronie OPEA pojawiła się informacja opisujące jej najbliższe zamierzenia. Jest to opracowanie komponowalnych elementów składowych najnowocześniejszych generatywnych systemów AI (w tym systemów LLM) oraz baz danych i silników generujących odpowiedzi. OPEA opracuje też czterostopniowy system ocen, który będzie badać wydajność generatywnych systemów sztucznej, ich wiarygodności, jak również gotowość do wdrażania w korporacjach.

Wykorzystując tę inicjatywę, firmy będą mogły uzyskać dostęp do zróżnicowanego ekosystemu technologii AI, narzędzi i wiedzy specjalistycznej od wielu dostawców. Będą też mogły odkrywać i wdrażać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, w tym nowe algorytmy, modele i techniki, aby ulepszać swoje produkty i usługi. Dobrym przykładem może być firma prawnicza, która korzystając z wiedzy oferowanej przez OPEA będzie w stanie opracowywać specjalistyczne rozwiązania GenAI dla środowiska prawniczego, które pozwolą je dostarczać klientom wiarygodne informacje na temat różnych kwestii prawnych.