Ta firma oferuje postkwantowe szyfrowanie danych E2EE

Zoom ogłosił w tym tygodniu globalną dostępność tzw. postkwantowego szyfrowania danych typu end-to-end (E2EE). Jest to pierwsza firma, która oferuje możliwość prowadzenia spotkań i wideokonferencji, szyfrując wtedy dane przy użyciu takiej technologii.

Chociaż dostępne dzisiaj komputery kwantowe nie są w stanie łamać stosowanych obecnie metod szyfrowania danych, to ruch firmy Zoom ma na celu przygotowanie się na przyszłe zagrożenia, wtedy do użytku wejdą komputery kwantowe kolejnej generacji.

Wiadomo już iż nowa metoda szyfrowania wykorzystuje algorytm Kyber 768, który może być wkrótce ratyfikowany przez NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii). Algorytm ten został tak zaprojektowany, aby chronić użytkowników przed atakami typu przechwyć-teraz-odszyfruj-później, podczas których hakerzy odczytują zaszyfrowane dane z zamiarem ich późniejszego odszyfrowania, mając nadzieję iż zrobią to wtedy, gdy do użytku wejdą komputery kwantowego kolejnej generacji. Dlatego dane takie są obecnie tylko przechowywane, czekając na moment, w którym będzie je można zacząć obrabiać.

Tak jak w przypadku standardowego szyfrowania E2EE, postkwantowe szyfrowanie zapewnia, że tylko uczestnicy spotkania mają dostęp do kluczy niezbędnych do zaszyfrowania spotkania. Serwery Zoom nie przechowują kluczy deszyfrujących, dlatego obsługiwane przez nie zaszyfrowane dane są nieczytelne. Firma Zoom (która została założona w 2011 roku i ma swoją siedzibę główną w Kalifornii), stale rozwija swoją platformę, oferując biznesowi różne narzędzia do współpracy. Wprowadzenie postkwantowego E2EE zapewnia użytkownikom kolejną warstwę bezpieczeństwa.

Nad postkwantowymi algorytmami kryptograficznych pracuje obecnie wiele firm i naukowców. I tak np. wspomniany wcześniej NIST wyszedł w 2016 roku z inicjatywą opracowania ogólnie akceptowanego standardu, na którym prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Jak widać Zoom nie czekał na ten moment i opracował własną metodą szyfrowania danych z użyciem tej technologii, mając zapewne nadzieję, że okaże się ona zgodna z przyszłym standardem.