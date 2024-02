TSMC rośnie w siłę i detronizuje firmy Intel i Samsung

Jak podaje mający swoją siedzibę w Taipei (stolica Tajwanu) analityk finansowy Dan Nystedt, firma TSMC ma powody do zadowolenia. Ten tajwański producent chipów osiągnął tak duże przychody, że wyprzedził w prestiżowym rankingu po raz pierwszy swoich dwóch największych rywali. Chodzi o Intel i Samsung

Dan Nystedt od lat śledzi wyniki największych producentów chipów na świecie. Według jego danych, TSMC zarobiło w 2023 roku 69,3 mld dolarów, wobec 54,23 mld USD w przypadku Intela i 50,99 mld USD w przypadku Samsunga. Nysted informuje, że jest to pierwsza zmiana na szczycie tego rankingu od czasu, gdy Samsung odebrał Intelowi pierwsze miejsce w 2017 r. Wcześniej Intel przez 25 lat był numerem jeden, co stało w momencie przejęcia przez Intel w 1992 roku firmy NEC.

Wiadomość ta w oczywisty sposób odzwierciedla zmiany zachodzące na rynku producentów półprzewodników. Chodzi o to iż firmy odchodzą od strategii polegającej na tym, że zajmują się zarówno projektowaniem, jak i wytwarzaniem układów scalonych. Firma TSMC poszła tą drogą nie sprzedaje procesorów własnej marki. Zamiast tego produkuje je dla klientów nie posiadających fabryk chipów, takich jak Apple, AMD, Nvidia i Qualcomm.

Zobacz również:

A firma TSMC ciągle idzie do przodu. Właśnie odnotowała wysoką sprzedaż swoich produktów w styczniu, która wzrosła o 7,9% do wielkości 6,9 mld USD. Prognozuje także wzrost przychodów w pierwszym kwartale tego roku o co najmniej 8%. Tajwański producent chipów głosił również, że we współpracy z Sony i Toyotą otworzy drugą fabrykę produkującą chipy w Japonii. Nowa fabryka zostanie uruchomiona pod koniec 2027 r., a łączna wartość inwestycji w Japonii przekroczy kwotę 20 mld USD.

Źródło: evertiq