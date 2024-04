TSMC: produkcja chipów z użyciem technologii A16 ruszy w 2026 roku

Producenci chipów prześcigają się w rozwiązaniach, które zapewnią im jak najlepszą pozycję na tym rynku. Wiodącą rolę odgrywa na nim obecnie tajwańska firma TSMC, która chwali się iż wygrywa ten wyścig.

Jako dowód TSMC ogłosiło w zeszłym tygodniu, podczas jednej z konferencji odbywających się w USA, że opracowało jak pierwsza firma na świecie technologię produkcji chipów noszącą nazwę A16, pozwalającą wytwarzać je z użyciem technologii 1,6 nm. Firma zapowiada, że produkcja takich chipów na masową skalę ruszy za dwa lata, czyli mniej więcej w tym samym czasie, gdy Intel zamierza wprowadzić do oferty swoje chipy 14A.

Chipy A16 będą produkowane z wykorzystaniem tzw. tranzystorów nanoarkuszowych typu gate-all-around (GAAFET), jak również opracowanej przez TSMC metody, której firma nadała nazwę „backside power rail solution”. Obie metody oferują niespotykaną do tej pory wydajność już na poziomie płytek krzemu. Oczekuje się, że w porównaniu z procesem wytwarzania N2P (opracowanym również przez TSMC, metoda ta zwiększy wydajność chipów A16 o 8% do 10%, zmniejszając przy tym zużycie energii o 15% do 20% .

Kevin Zhang (jeden z wiceprezesów w firmie TSMC) mówi, że firma będzie używać do produkcji chipów A16 najnowszych urządzeń litograficznych High NA EUV holenderskiej firmy ASML. Intel zapowiedział natomiast, że chipy 14A będą produkowane z użyciem właśnie takich litografów.

Źródło: evertiq