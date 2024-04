Sztuczna inteligencja wkroczyła do aplikacji Speaking Practice

To nowe rozwiązanie znanej firmy IT powinno zainteresować wszystkie osoby, które uczą się języka angielskiego i chcą w łatwy sposób doskonalić swoje umiejętności, siedząc przed ekranem smartfona, tableta czy też peceta. Mowa o nowej funkcji wykorzystującej sztuczną inteligencję, którą Google wprowadziło do obsługiwanej przez jej wyszukiwarkę aplikacji Speaking Practice.

Grafika: Google