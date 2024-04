Sztuczna inteligencja od Apple wymagać może nowych procesorów

Apple mocno koncentruje się na działaniach skupionych wokół AI. Okazuje się, że do działania konieczne mogą być nowe procesory z rodziny Apple Silicon.

Firma Apple jest aktualnie w przed dniu prezentacji swoich rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Gigant z Cupertino poświęci sztucznej inteligencji większość czerwcowej konferencji WWDC 2024. Analitycy przewidują, że na rynku pojawi się zupełnie nowy system macOS wspierany przez AI.

Rodzina procesorów Apple M3 z 2023 roku Źródło: apple.com

Niestety może okazać się, że aby skorzystać z wszystkich funkcji AI konieczne będą nowe komputery wyposażone w procesory z rodziny Apple M4.

Od debiutu ostatnich MacBooków Pro z Apple M3 minęło zaledwie 6 miesięcy. Analitycy rynkowi zajmujący się firmą Apple sugerują, że kariera rynkowa Apple M3 jako flagowych układów od Apple może nie być zbyt długo. Część modeli takich jak np. Mac mini czy Mac Studio może w ogóle pominąć procesory Apple M3 i zostać zaktualizowana od razu do Apple M4.

Według Marka Gurmana z Bloomberga firma Apple mocno pracuje nad rodziną układów Apple M4 skoncentrowanych wokół AI. Podstawowy procesor Apple M4 zostanie zaprojektowany z myślą o MacBookach Air, MacBooku Pro w bazowej konfiguracji oraz Macu mini. Może trafić również do iMaca. Na rynku pojawi się pośredni model dla Maca mini w wyższych konfiguracjach oraz MacBooków Pro.

Nie zabraknie również topowego modelu, który trafi do Maca Pro. Układ ten ma obsługiwać nawet do 512 GB pamięci operacyjnej, co stanowić będzie spory wzrost w stosunku do aktualnych 192 GB.

Układy z rodziny Apple M4 mogą zadebiutować już pod koniec 2024 roku. Według Gurmana będzie to pierwsza duża zmiana architektury procesorów Apple Silicon od czasu debiutu modeli M1 w 2020 roku.