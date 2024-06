Szef Intela nie odpuści. Stawia na walkę z Nvidią o dominację na rynku chipów AI

Pat Gelsinger, dyrektor generalny Intela, w wystąpieniu na targach Computex 2024 na Tajwanie powiedział, że najnowsze rozwiązania Intela mogą odwrócić trend i sprawić, że firma zacznie zyskiwać udziały rynkowe w segmencie chipów AI — odbierając je Nvidii.

Pat Gelsinger na Computeksie 2024 / Fot. Annabelle Chih/Bloomberg

Intel zaprezentował swoje nowe procesory do centrów danych Xeon 6 z bardziej wydajnymi rdzeniami. Podobnie jak konkurenci tacy jak AMD czy Qualcomm, Intel pochwalił się wynikami testów, które pokazują, że jego nowe chipy są znacznie lepsze niż obecne rozwiązania. CEO AMD i Qualcomm, na wcześniejszych prezentacjach na Computex, używali procesorów Intela do laptopów i komputerów stacjonarnych, aby pokazywać, jak bardzo wyprzedzają je pod pewnymi względami technologicznymi.

Gelsinger bezpośrednio zaatakował twierdzenie prezesa Nvidii, Jensena Huanga, że tradycyjne procesory, takie jak te Intela, tracą na znaczeniu w erze sztucznej inteligencji.

"W przeciwieństwie do tego, co chciałby wam wmówić Jensen, Prawo Moore'a ma się dobrze" — powiedział Gelsinger, podkreślając, że Intel będzie odgrywał główną rolę w rozwoju AI jako wiodący dostawca chipów do PC.

"Myślę o tym jak o internecie sprzed 25 lat. To coś tak wielkiego" — powiedział Gelsinger. "Widzimy to jako paliwo napędzające przemysł półprzewodnikowy do osiągnięcia biliona dolarów do końca dekady" — dodał, nawiązując do wartości rynku.

Intel chce walczyć o pozycję w sektorze AI

Systemy Gaudi Intela, które kompilują jego chipy w zestawy wielu procesorów, dostosowane do obsługi treningu generatywnej AI, będą oferowane przez partnerów takich jak Dell Technologies i Inventec. Jeden zestaw z ośmioma akceleratorami Intel Gaudi 2 będzie sprzedawany za 65 000 dol. Potężniejszy zestaw z ośmioma akceleratorami Intel Gaudi 3 będzie zaś kosztował 125 000 dol., przy czym firma szacuje, że obie oferty są tańsze niż konkurencyjne (głównie chodzi tutaj o Nvidię).

Każdy z klastrów Gaudi 3 składa się z 8192 akceleratorów, a Intel szacuje, że oferuje do 40% szybsze szkolenie modelu AI w porównaniu do klastra o równoważnej wielkości z GPU Nvidia H100. Intel stwierdził również, że Gaudi 3 będzie do dwóch razy szybszy od H100 Nvidii w wykonaniu zadań wnioskowania AI. Te zalety mogą jednak nie wystarczyć, aby strącić Nvidię z pozycji lidera w przetwarzaniu AI w centrach danych.

"Osiągi każdego pojedynczego akceleratora nie są już najważniejszą rzeczą" — powiedział Leonard Lee, analityk z neXt Curve. Największą przewagą Nvidii jest posiadanie spójnego i zintegrowanego ekosystemu oraz własnej technologii, takiej jak NVLink, która zapewnia, że jej klastry obliczeniowe działają jako całość. "Siła tkwi w możliwości stworzenia ogromnego logicznego akceleratora o ogromnych rozmiarach" — dodał.

Intel przez dziesięciolecia był liderem w branży komputerowej, ale jego przychody spadły przez ostatnie dwa lata, ponieważ firma pozostała w tyle za rywalami. Gelsinger, który został przywrócony do firmy trzy lata temu, aby odwrócić jej losy, dużo inwestował, by odnowić ofertę i rozbudować sieć fabryk, która jego zdaniem odzyska bardzo silną pozycję w projektowaniu i produkcji chipów.

Chociaż sprzedaż Intela przestała się kurczyć, analitycy nie przewidują szybkiego odbicia. Firma zmierza do zakończenia roku 2024 z przychodami o 20 mld dol. mniejszymi niż w 2021 r. Tymczasem sprzedaż Nvidii ma się podwoić, a AMD będzie rosło w tempie ponad 10% (według szacunków).