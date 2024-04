System MS-DOS wrócił po latach w postaci open source

Po przeczytaniu tej wiadomości fani systemu operacyjnego DOS – a tacy jeszcze na pewno są - powinni się poczuć usatysfakcjonowani. Informatycy pracujący w firmach Microsoft i IBM postanowili na swój sposób reaktywować system MS-DOS 4.0, udostępniając użytkownikom kod źródłowy tego legendarnego oprogramowania.

Premiera systemu MS-DOS 4.0 miała miejsce w 1988 roku. Z inicjatywą opublikowania kodu źródłowego systemy wystąpili dwaj pracownicy Microsoftu (Scott Hanselman i Jeff Wilcox), którym wsparcia udzielił IBM. To oni zaczęli w pewnym momencie przeglądać archiwum Microsoftu, natrafiając w nim na kod źródłowy systemu. I tak się zaczęło. Doszli do wniosku, ż po tylu latach warto wreszcie tworzyć to oprogramowanie, uzyskując wcześniej pozwolenie na zrealizowanie tego przedsięwzięcia, o które wystąpili do organu MIT License. I tak system MS-DOS 4.0 w wersji open source trafił do rąk użytkowników, razem z całą dokumentacją techniczną (mającą postać pliku PDF) i obrazami dysków.

Gwoli sprawiedliwości trzeba zauważyć, że wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnym zdarzeniem. W 2014 roku Microsoft wysłał kod źródłowy dwóch wersji systemu MS-DOS (1.25 i 2.0) do Muzeum Historii Komputerów. Wracając do systemu MS-DOS 4.0 warto przypomnieć, że był on wyjątkowo zasobożerny, zajmując w pamięci komputera przestrzeń adresową o wielkości 92 KB. Zużywał więc więcej pamięci niż jakakolwiek inna wersja DOS-u, wcześniejsza lub późniejsza. Dzisiaj taka wielkość budzi uśmiech wszystkich osób czytających ten news. Proszę jednak pamiętać, że 35 lat temu było to bardzo dużo.

Zobacz również:

Reasumując. Dziś każdy może już pobrać kod źródłowy systemy MS-DOS 4.0 (odwiedzając tę stronę witryny GitHub) i uruchomić go na oryginalnym komputerze IBM PC XT, oczywiście jeśli ktoś ma jeszcze taki sprzęt, względnie korzystając z emulatora PCem lub 86box.