Superkomputer HPE powraca na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Kolejna wersja urządzenia HPE Spaceborne Computer, zbudowanego z komercyjnie dostępnych serwerów, została wysłana na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9 na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w ramach misji wykonywanej dla NASA przez Northrop Grumman Commercial Resupply Services.

Zadaniem HPE Spaceborne Computer-2 jest rozszerzenie zakresu i zwiększenie złożoności operacji wykonywanych w przestrzeni kosmicznej w takich obszarach jak przetwarzanie danych i obliczenia o wysokiej wydajności (HPC), w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Obecna konfiguracja komputera HPE Spaceborne Computer, opartego na serwerach HPE Edgeline i ProLiant, została rozbudowana o ponad 130 TB pamięci flash KIOXIA. Jest to największa pojemność pamięci, jaką kiedykolwiek wysłano na stację kosmiczną w ramach pojedynczej misji. Nowa konfiguracja uwzględnia: 4x KIOXIA 960 GB RM Series Value SAS o pojemności 960 GB, 8x XG Series NVMe o pojemności 1024 GB oraz 4x PM6 Enterprise SAS SSD o pojemności 30,72 TB. Dodatkowa pamięć umożliwi uruchamianie nowego typu aplikacji i prowadzenie badań w ISS National Laboratory z wykorzystaniem większych zbiorów danych.

Fot. HPE

Inne ulepszenia wprowadzone w HPE Spaceborne Computer-2 to m.in. aktualizacja systemu operacyjnego, oprogramowanie NASA wspierające lot w przestrzeni kosmicznej i nowe zabezpieczenia systemu. Po dostarczeniu komputera na Międzynarodową Stację Kosmiczną status sytemu będzie codziennie monitorowany w celu oceny jego działania w trudnych warunkach.

Po zakończeniu instalacji HPE Spaceborne Computer-2 na stacji kosmicznej, naukowcy będą korzystać z komputera by szybciej osiągać efekty badań. W tradycyjnym podejściu, dane gromadzone w kosmosie wysyłane były na Ziemię w celu przetwarzania. Superkomputer pokładowy, znajdujący się na niskiej orbicie okołoziemskiej, umożliwi analizę danych niemal w czasie rzeczywistym. Pozwoli to na zmniejszenie rozmiaru danych wysyłanych na Ziemię 30 000 razy, poprzez przekazanie jedynie wyników analiz.

Planowane badania, które będą przeprowadzane przy użyciu HPE Spaceborne Computer-2 to m.in. uczenie federacyjne (FL), w ramach którego nastąpi niezależne szkolenie modeli uczenia maszynowego i silników wnioskowania pierwotnie utworzonych w chmurze. Eksperyment będzie realizowany wspólnie z dostawcami usług chmurowych. Ma on dwa cele: przyczynić się do rozwoju modeli trenowania uczenia maszynowego stosowanych na Ziemi i zapewnić aktualność silnika wnioskowania sztucznej inteligencji stosowanego na pokładzie stacji kosmicznej.

HPE we współpracy z ISS National Laboratory po raz kolejny przeprowadzi publiczny nabór propozycji eksperymentów do wykonania na HPE Spaceborne Computer-2. Osoby zainteresowane dodatkowe informacje na temat sposobu składania ofert mogą znaleźć tutaj.