Startup Elona Muska pozyskał od inwestorów 6 mld dolarów

Tym samym wycena firmy xAI po fazie B pozyskiwania finansowania osiągnęła poziom 24 mld dolarów.

W zakończonej właśnie kolejnej rundzie pozyskiwania inwestorów startup xAI pozyskał 6 mld dolarów finansowania. Firmie Elona Muska wsparcia udzieliły m.in. fundusze venture capital Andreessen Horowitz i Sequoia Capital. Pozyskana kwota zwiększyła wycenę xAI z 18 do 24 mld USD.

Pieniądze mają zostać wykorzystane do wprowadzenia pierwszych produktów xAI na rynek, budowę zaawansowanej infrastruktury oraz przyspieszenie badań i rozwoju przyszłych technologii. Kolejnych zapowiedzi, jak ogłosił Musk w portalu X, należy spodziewać się w najbliższych tygodniach.

Startup xAI, zgodnie z nazwą, zajmuje się rozwojem technologii sztucznej inteligencji, w tym bazującego na AI czatbota Grok. Został założony przez Muska w 2023 r. jako konkurencja wobec wspieranego przez Microsoft OpenAI, odpowiedzialnego za ChatGPT oraz Google’a, rozwijającego własne narzędzia AI, w tym asystenta generatywnej sztucznej inteligencji Gemini Pro.

Jak relacjonował portal The Information, Musk w niedawnej prezentacji dla inwestorów zapowiedział m.in. budowę superkomputera, który dostarczy Grokowi niezbędnych zasobów obliczeniowych. Maszyna, powstająca w kooperacji z Oracle, miałaby zostać uruchomiona najpóźniej do jesieni 2025 r. i zawierać układy GPU z serii H100, wyprodukowane przez Nvidię. Swego czasu Musk ujawnił, że do wytrenowania modelu językowego Grok 2 potrzebne było 20 tys. jednostek H100, a Grok 3 będzie wymagał 100 tys. tych GPU.

Z danych firmy analitycznej PitchBook wynika, że w pierwszym kwartale br. startupy rozwijające technologie sztucznej inteligencji zebrały ogółem ponad 19 mld dol. od funduszy venture capital, w porównaniu z kwotą 16 mld uzyskaną w porównywalnym okresie rok wcześniej.