Stacja dokująca - wygodna organizacja stanowiska pracy zdalnej

W dobie pracy hybrydowej oraz zdalnej niezwykle istotna jest odpowiednia organizacja stanowiska pracy. Z pomocą przychodzą nam laptopy wyposażone w złącza USB Typu C oraz stacje dokujące.

Szybko i dynamicznie zmieniające się środowisko pracy od kilku lat jest codziennością dla większości pracowników biurowych. W większości firm na porządku dziennym jest już praca hybrydowa, a w przypadku niektórych stanowisk całkowicie zdalna. Zarówno organizacje jak i pracownicy doceniają zalety hybrydowego modelu pracy - brak konieczności tracenia czasu na dojazdy oraz możliwość swobodnej pracy bez zbędnych rozpraszaczy w postaci głośnego środowiska pracy.

Dzięki stacji dokującej można wygodnie zorganizować pracę zdalną Źródło: Markus Spiske / Unsplash

Praca hybrydowa oraz zdalna wymaga od pracodawców oraz pracowników odpowiedniej organizacji pracy. Aktualnie podstawowymi narzędziami pracy są komputery przenośne oraz smartfony. Każdy, kto przez dłużej, niż kilkadziesiąt minut pracował na 13-15-calowym ekranie komputera przenośnego z kilkoma aplikacjami w tym samym czasie doskonale wie, że nie jest to rozwiązanie ani efektywne, ani wygodne.

Z pomocą w organizacji pracy hybrydowej oraz zdalnej przychodzą stacje dokujące wykorzystujące złącze USB Typu C, które pozwalają na sprawną transformacje kompaktowego komputera przenośnego w wydajną stację roboczą.

Laptop - najbardziej uniwersalne narzędzie pracy

Komputery przenośne są aktualnie niezwykle wydajne. Moc obliczeniowa topowych konstrukcji jest wystarczająca nawet dla pracowników wymagających topowej wydajności. W połączeniu z wbudowaną baterią, mikrofonami, głośnikami oraz kamerą - komputery przenośne idealnie sprawdzają się w aktualnym modelu pracy. Z wykorzystaniem notebooka można bowiem pracować w biurze, w domu, a także w podróży. Na dodatek laptop jest lekki i łatwy do przenoszenia.

Stacja dokująca znacząco zwiększa ergonomię pracy Źródło: Unsplash

Problem pojawia się jednak w przypadku długotrwałej pracy w jednym miejscu, która wymaga skupienia oraz wykonywania kilku zadań w tym samym czasie. Wtedy warto zainwestować w akcesorium takie jak stacja dokująca. Pozwoli ono skutecznie zamienić komputer przenośny w wydajną i ergonomiczną stację roboczą.

USB Typu C - złącze wielu możliwości

Gdy w 2015 roku firma Apple wprowadziła na rynek 12-calowego MacBooka wyposażonego jedynie w złącze USB Typu C komputer szybko został wyśmiany przez krytyków. Wystarczyło jednak zaledwie kilka lat, aby firmy, które niezwykle mocno krytykowały Apple zaczęły wprowadzać na rynek urządzenia jedynie z portami USB Typu C/Thunderbolt lub o znacznie ograniczonej ilości złącz.

Nowe modele są coraz mniejsze i lżejsze, co przekłada się na ilośc urządzeń wejścia/wyjścia.

Z pomocą przychodzą tu porty USB Typu C/Thunderbolt. Niewielkie złącza posiada obustronny kabel, który uniemożliwia złe wpięcie w złącze. Na dodatek funkcyjne USB Typu C pozwala na zasilanie laptopa (do 240 W z wykorzystaniem Power Delivery), przesyłanie plików oraz obrazu wideo z wykorzystaniem protokołu DisplayPort. Tym samym jedno złącze może zostać wykorzystanie do ładowania, przesyłania danych oraz podłączania peryferiów takich jak monitory, klawiatury czy myszy.

Stacja dokująca ułatwia organizacje pracy

Stacje dokujące do laptopów z portem USB-C są niezwykle funkcjonalne i oferują wiele możliwości rozszerzenia funkcjonalności komputera przenośnego. Oto kilka głównych funkcji, jakie mogą oferować:

Stacja dokująca pozwala zwiększyć możliwości komputera przenośnego oraz zapanować nad kablami Źródło: Linus Mimietz / Unsplash

Rozszerzone złącza : Stacje dokujące USB-C mogą posiadać różne rodzaje portów, takie jak porty USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, czytniki kart SD, audio itp. Dzięki nim można podłączyć do laptopa różne urządzenia zewnętrzne, jak monitory, drukarki, dyski twarde, myszy, klawiatury itp.

: Stacje dokujące USB-C mogą posiadać różne rodzaje portów, takie jak porty USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, czytniki kart SD, audio itp. Dzięki nim można podłączyć do laptopa różne urządzenia zewnętrzne, jak monitory, drukarki, dyski twarde, myszy, klawiatury itp. Zasilanie (Power Delivery): Stacje dokujące USB-C oferują funkcję Power Delivery, która umożliwia ładowanie laptopa za pomocą tej samej stacji dokującej, przez którą przesyłane są dane. Dzięki temu rozwiązaniu można korzystać z jednego kabla do ładowania i połączenia z innymi urządzeniami.

(Power Delivery): Stacje dokujące USB-C oferują funkcję Power Delivery, która umożliwia ładowanie laptopa za pomocą tej samej stacji dokującej, przez którą przesyłane są dane. Dzięki temu rozwiązaniu można korzystać z jednego kabla do ładowania i połączenia z innymi urządzeniami. Możliwość podłączenia kilku monitorów : Za pomocą stacji dokujących USB-C można podłączyć do laptopa nawet trzy monitory zewnętrzne, co pozwala na zwiększenie produktywności i komfortu pracy.

: Za pomocą stacji dokujących USB-C można podłączyć do laptopa nawet trzy monitory zewnętrzne, co pozwala na zwiększenie produktywności i komfortu pracy. Łatwa konfiguracja : Stacje dokujące USB-C są łatwe w konfiguracji i obsłudze. Wystarczy raz podpiąć wszystkie akcesoria, a następnie podłączyć stacje dokującą do laptopa z wykorzystaniem przewodu USB Typu C. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba za każdym razem podłączać do laptopa wielu przewodów.

: Stacje dokujące USB-C są łatwe w konfiguracji i obsłudze. Wystarczy raz podpiąć wszystkie akcesoria, a następnie podłączyć stacje dokującą do laptopa z wykorzystaniem przewodu USB Typu C. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba za każdym razem podłączać do laptopa wielu przewodów. Dodatkowe funkcje: W zależności od modelu, stacje dokujące USB-C mogą oferować dodatkowe funkcje niedostępne w laptopie, takie jak czytniki kart pamięci, huby audio, czy nawet dodatkowe gniazda do podłączenia dysków SSD lub innych urządzeń pamięci masowej.

Jak zorganizować zdalne stanowisko pracy z wykorzystaniem stacji dokującej?

Stacja dokująca to element, który pozwala na połączenie wielu elementów w jeden system. Z wykorzystaniem stacji dokującej możliwe jest stworzenie wygodnego stanowiska do pracy z wykorzystaniem zaledwie jednego przewodu łączącego wszystkie elementy z komputerem przenośnym.

Stacja dokująca oferuje złącza, których na próżno szukać w obudowie laptopa Źródło: dynabook.com

Do budowy stanowiska "one cable" potrzebne są następujące elementy:

Komputer z wbudowanym portem USB Typu C umożliwiającym przesyłanie energii (Power Delivery) oraz obrazu (DisplayPort)

Stacja dokująca USB Typu C

Zewnętrzny monitor

Klawiatura

Mysz

Wyżej wymienione elementy są niezbędne do budowy ergonomicznego stanowiska pracy zdalnej/hybrydowej, które znacząco zwiększy ergonomię oraz efektywność pracy. W zależności od potrzeb stanowisko można rozbudować o: