Spotify zapowiada znowu podwyżki

Nie mamy dobrej wiadomości dla osób korzystających z usług firmy Spotify. Wiele wskazuje bowiem na to, że Spotify zamierza po raz kolejny podwyższyć ich ceny.

Planowana podwyżka będzie już drugą w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W lipcu 2023 r. firma podniosła cenę swojego indywidualnego planu premium (Spotify Premium Individual) z 9,99 USD do 10,99 USD. Jeszcze w tym miesiącu usługa strumieniowego przesyłania danych ma zdrożeć w kilku krajach o 2 USD. Nie ma wśród nich co prawda Polski, ale może ona w każdej chwili dołączyć do tej listy. Z kolei cena indywidualnych planów premium ma pójść w górę o 1 USD miesięcznie.

W Polsce plan Spotify Premium Individual kosztuje 23,99 zł miesięcznie, a studenci (plan Premium Student) kosztuje 12,99 zł miesięcznie. Firma argumentuje, że podwyżka ma pokryć kosztu związane z uruchomieniem audiobooków, które pojawiły się w ofercie firmy jesienią zeszłego roku. Spotify pobiera za tę usługę pieniądze tylko od użytkowników, którzy korzystają z niej dłużej niż 15 godzin, ale firma wyjaśnia iż i tak musi płacić wydawcom za książki, dlatego usługa ta nie przynosi jej spodziewanych zysków.

Spotify zamierza też wprowadzić do oferty nowy podstawowy plan, który będzie oferować wyłącznie muzykę i podcasty. Ma on kosztować 10,99 USD, a za słuchanie audiobooków trzeba będzie wnosić dodatkową opłatę. I na koniec przypomnienie, że grono użytkowników usług tej firmy (płatnych i bezpłatnych) powiększyło się o 113 mln, a ogółem z je usług korzysta na całym świecie 602 mln osób, z czego 236 mln korzysta z płatnych usług.