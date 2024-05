Spotify całkowicie porzuca wsparcie dla Car Thing

Spotify próbowało swoich sił w sprzęcie, ale finalnie porzuca jego wsparcie i ponownie staje się korporacją oferującą oprogramowanie i usługi.

Spotify w 2021 roku zaskoczyło rynek i wprowadziło do sprzedaży pierwsze fizyczne urządzenie sygnowane logo Spotify. Była to przystawka do systemów audio w samochodach o nazwie Car Thing. Rozwiązanie wyposażono w ekran dotykowy oraz ficzyne pokrętło. Spotify Car Thing służył do wygodne odtwarzania Spotify w autach.

Spotify Car Thing Źródło: spotify.com

Po trzech latach firma Spotify zdecydowała się zaprzestać produkcji, a na dodatek przygotowuje się do porzucenia wsparcia dla swojego produktu. Po przekroczeniu daty określonej przez Spotify, Car Thing stanie się elektrośmieciem.

Datę końca wsparcia dla Spotify Car Thing ustalono na 9 grudnia 2024 roku. Po tym dniu Spotify wyłączy wszystkie usługi powiązane ze Spotify Car Thing, a rozwiązanie to przestanie działań.

Szwedzki gigant streamingowy radzi wszystkim użytkownikom zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, aby usunąć wszystkie dane osobowe, a następnie przekazać produkt do lokalnego centrum utylizacji elektroodpadów.

Firma na swojej stronie wsparcia technicznego podkreśla, że nie przewiduje żadnych programów wymiany, zwrotu gotówki lub kredytów subskrypcyjnych.

Spotify zauważyło również na swojej stronie wsparcia, że nie ma planów wydania zamiennika lub nowej wersji Car Thing.

Postawa firmy jest wysoce rozczarowująca, a na dodatek przyczynia się do zwiększenia produkcji elektrośmieci.

Spotify podkreśla, że z ich usług można nadal korzystać w samochodach poprzez aplikacje na urządzenia mobilne, Apple CarPlay, Android Auto lub aplikacje wbudowane w systemy inforozrywki w wybranych samochodach.