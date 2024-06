Snowflake na celowniku hakerów

Jak donosi Mandiant (firma zajmująca się bezpieczeństwem systemów IT), grupa hakerska UNC5537 włamała się do chmurowego sytemu pamięci masowej należącego do znanej firmy Snowflake i wykradli z niego poufne dane należące do korzystających z jej usług klientów.

Grafika: Jack Moreh/freerangestock