Snowflake Arctic - nowy model językowy LLM klasy korporacyjnej

Snowflake zaprezentował swoje rozwiązanie z zakresu AI, które wspomoże biznesy wykorzystujące chmurę obliczeniową.

Snowflake jest firmą, która od wielu lat zajmuje się dostarczaniem rozwiązań związanych z chmurą danych oraz przetwarzaniem chmurowym. Prezes Snowflake - Sridhar Ramaswamy zaprezentował oficjalnie Snowflake Arctic - najbardziej otwarty model językowy klasy korporacyjnej.

Snowflake Arctic

Dzięki unikalnej architekturze Mixture-of-Experts (MoE), Arctic zapewnia najwyższej klasy inteligencję i niezrównaną wydajność na dużą skalę.

To dla Snowflake przełomowy moment, w którym nasz zespół badawczy ds. AI wprowadza innowacje będące w technologicznej czołówce - przekazał prezes Snowflake podczas premiery nowego modelu językowego LLM.

Wraz z uruchomieniem Arctic firma Snowflake dostarcza potężny, prawdziwie otwarty model na licencji Apache 2.0, która zezwala na nieograniczone użytkowanie osobiste, badawcze i komercyjne. Idąc o krok dalej, przedsiębiorstwo zapewnia również szablony kodu, a także elastyczne opcje wnioskowania i szkolenia, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko rozpocząć wdrażanie i dostosowywanie Arctic przy użyciu preferowanych przez siebie frameworków. Zaliczyć do nich można NVIDIA NIM z NVIDIA TensorRT-LLM, vLLM i Hugging Face. Arctic jest też dostępny do bezserwerowego wnioskowania w Snowflake Cortex, w pełni zarządzanej usłudze Snowflake, która oferuje rozwiązania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w Chmurze Danych, wraz z innymi rodzinami modeli i katalogami, które będą obejmować Hugging Face, Lamini, Microsoft Azure, katalog API NVIDIA, Together i inne.

Stworzenie Arctic zajęło zespołowi badawczemu Snowflake ds. AI, w którego skład wchodzą najlepsi w branży badacze i inżynierowie systemów, mniej niż trzy miesiące przy poniesieniu zaledwie około jednej ósmej kosztów szkolenia podobnych modeli. Snowflake wyznacza nowy punkt odniesienia dla szybkości szkolenia najnowocześniejszych otwartych modeli klasy korporacyjnej, ostatecznie umożliwiając użytkownikom tworzenie opłacalnych niestandardowych modeli na dużą skalę.