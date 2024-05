Seria Galaxy S21 oraz Galaxy S22 z One UI 6.1 na pokładzie

Samsung przygotował niespodziankę dla posiadaczy starszych flagowców sprzed dwóch i trzech lat.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Samsung uruchomił kolejną transzę aktualizacji do najnowszej wersji nakładki One UI 6.1. Zaprezentowana w styczniu 2024 roku razem z modelami z serii Galaxy S24 nakładka One UI 6.1 to pierwsza wersja nakładki Samsunga z wsparciem dla funkcji sztucznej inteligencji rozwijanych pod nazwą Galaxy AI.

Rodzina Galaxy S21 Źródło: samsung.com

Kilka miesięcy po jej debiucie Samsung ogłosił udostępnienie aktualizacji dla flagowych modeli z 2021 oraz 2022 roku, a więc Galaxy S21 oraz Galaxy S22.

Zobacz również:

Nowe oprogramowanie bazuje na Androidzie 14 i zostało już udostępnione w pierwszych krajach. Spodziewamy się, że do Europy trafi na dniach wraz z majowymi poprawkami zabezpieczeń. Oprogramowanie zostało udostępnione dla serii Galaxy S21, Galaxy S22, a także składanych Z Flip 3/4 i Z Fold 3/4.

Udostępnienie aktualizacji dla starszych i zarazem niezwykle popularnych modeli jest zgodne z celem Samsunga, jakim jest osiągnięcie ponad 100 milionów urządzeń z funkcjami Galaxy AI do końca 2024 roku.

Liczba udostępnionych funkcjonalności jest zależna od modelu. Rodzina Galaxy S22 otrzymała pełne wsparcie dla Galaxy AI. W przypadku innych modeli mowa o częściowej kompatybilności np. udostępnieniu Circle to Search. Ze względu na mniejszą moc obliczeniową modele z serii Galaxy S21 oraz Z Flip 3 i Z Fold 3 otrzymały niepełny pakiet funkcji. Jest to jedna z ostatnich aktualizacji rozwojowych dla flagowych modeli sprzed 3 lat.