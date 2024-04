Samsung prognozuje 10-krotny wzrost zysków

Południowo-koreański gigant Samsung Electronics szacuje, że zysk operacyjny firmy za pierwszy kwartał wzrośnie ponad 10-krotnie, przekraczając dotychczasowe oczekiwania formułowane przez analityków rynku IT. Tak dobry wynik wydaje się świadczyć o tym, że recesje spowodowaną przez pandemię mamy już za sobą.

Dużą rolę odegrały tu ceny chipów, które ostatnio poszybowały mocno w górę, głównie za sprawą zwiększonego popytu na szybkie komputery obsługujące aplikacje AI. Samsung Electronics planuje osiągnąć zysk operacyjny na poziomie 6,6 biliona wonów (4,9 miliarda dolarów), czyli aż o 931% więcej niż w pierwszym kwartale 2023 roku.

Analitycy uważają, że dobre wieści dla Samsunga utrzymają się przez cały 2024 rok, ponieważ firma rozpocznie w trzecim kwartale tego roku. dostawy swoich układów pamięci HBM, na które producenci serwerów oczekują ze zniecierpliwieniem. Jeśli chodzi o przychody, to porównując rok do roku wzrosły one w pierwszym kwartale tego roku o 11% i wyniosły 71 bilionów wonów.

