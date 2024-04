Samsung będzie kolejną zagraniczną firmą, która skorzysta z funduszu CHIPS and Science Act

Beneficjantem przejętej przez rząd USA ustawy CHIPS and Science Act stanie się również południowo-koreański gigant technologiczny Samsung. Departament Handlu USA podał kilka dni temu informację, że Samsung otrzyma z tego funduszu kwotę 6,4 mld USD, którą powinien przeznaczyć na rozbudowę swojej fabryki chipów znajdującej się w Teksasie.

Warunkiem otrzymania tej bezzwrotnej pożyczki jest to, że Samsung zainwestuje w najbliższych latach co najmniej 45 mld USD w swoje dwie fabryki chipów funkcjonujące w USA. Pierwsza znajduje się w Austin, a druga w Taylor. Tym samym Samsung stanie się trzecią co do wielkości firmą otrzymującą tak potężny zastrzyk pieniędzy wyasygnowanych w ramach ustawy CHIPS and Science Act. Największych beneficjantem jest Intel (8,5 miliarda dolarów) a tuż za nim plasuje się TSMC (6,6 miliarda dolarów).

W oświadczeniu Samsung stwierdził, że dotacja umożliwi firmie „dalszą ekspansję w środkowym Teksasie oraz stworzenie nowych mocy produkcyjnych i możliwości w zakresie kluczowych chipów przeznaczonych dla przemysłu samochodowego, urządzeń konsumenckich, sieci IoT (Internet rzeczy) czy lotnictwa. Szacuje się iż inwestycje Samsunga przyczynią się do powstania co najmniej 21 tys. nowych miejsc pracy.

Zakład Samsunga produkujący chipy w Austin działa od 1996 roku i obejmuje dwie linie produkcyjne, które od tego czasu są stale unowocześniane. Budowa obiektu w Taylor rozpoczęła się w 2021 roku i Samsung zainwestował już w to przedsięwzięcie 17 miliardów dolarów. Oczekuje się, że firma uruchomi w obu zakładach zaawansowane chipy wytwarzane przy użyciu technologii 2 nm i 4 nm. Fabryka budowana w Austin ma rozpocząć działalność za dwa lata a w Taylor za trzy lata.