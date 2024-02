Samsung Galaxy S23 również otrzyma funkcje AI

Pod koniec marca Samsung udostępni funkcje AI w formie aktualizacji oprogramowania dla telefonów poprzedniej generacji.

Galaxy S23 i inne sprzęty również otrzymają AI Samsunga / Fot. Mat. prasowe

Obecnie, aby korzystać z najnowszych funkcji AI od Samsunga, potrzebny jest telefon Galaxy S24. To się jednak zmieni w przyszłym miesiącu. Pod koniec marca Samsung rozszerzy funkcje Galaxy AI na serię S23 — włączając S23 FE — jak również na niedawno wprowadzane na rynek składane telefony i tablety. Wszystko to będzie zrealizowane jako część aktualizacji One UI 6.1. Na razie wszystkie funkcje są za darmo, ale po 2025 r. może być wymagana opłata.

Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 mają otrzymać aktualizację, jak również Galaxy Tab S9, S9 Plus i S9 Ultra. Jeśli Samsung chce, jak twierdzi, dostarczyć Galaxy AI do 100 milionów telefonów w tym roku, to nadchodząca aktualizacja zapewni mu solidny początek realizacji tego celu.

Aktualizacja One UI 6.1 będzie zawierać bardzo chwalone funkcje AI z serii S24, w tym możliwości tłumaczenia na żywo mowy w różnych językach, generatywne edytowanie zdjęć i wideo oraz funkcję Google Circle to Search. Niektóre funkcje są realizowane na telefonie, inne wymagają połączenia z internetem.

Galaxy S23 z dostępem do AI

Starszy telefon uczący się nowych sztuczek to niewątpliwie dobra rzecz z punktu widzenia klientów, nawet jeśli Galaxy AI jest obecnie trochę niedopracowane.

One UI 6.1 będzie również zawierać kilka przydatnych aktualizacji niezwiązanych z AI, takich jak widgety na ekranie blokady i nowy, ujednolicony Quick Share.

Warto dodać, że po aktualizacji do UI 6.1 narzędzia AI będziemy mogli w dowolnej chwili wyłączyć. Samsung nie wymaga, aby z nich korzystać i są one oferowane opcjonalnie.