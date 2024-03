Sam Altman: AI nie jest „istotą”, a jednym z kolejnych narzędzi

Szef OpenAI udzielił niedawno wywiadu serwisowi The Advocate, w którym ujawnił swoje stanowisko dotyczące tego, co sądzi o sztucznej inteligencji. Według niego sztuczną inteligencję należy taktować po prostu jako kolejne narzędzie IT, a nie jak to niektórzy robią, jako jakąś „istotę”.

Niezależnie do tego Altman mówi iż sztuczna inteligencja niesie jednak ze sobą poważne ryzyko polegające na tym, że wymknie się spod kontroli człowieka. Liter OpenAI powiedział parę ładnych lat temu (bo w 2015 roku, czyli wtedy gdy na świecie nie działała jeszcze tyle firm zajmujących się sztuczną inteligencją, jak ma to miejsce obecnie co dzisiaj) ), że jest bardzo prawdopodobne iż AI doprowadzi prawdopodobnie w pewnym momencie do końca świata.

Wydaje się iż po wielu latach nie zmienił swojego stanowiska w tej sprawie, gdyż pod koniec zeszłego roku on oraz kilkuset naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją podpisali się pod listem sygnowanym przez Center for AI Safety (Centrum Bezpieczeństwa AI), w którym ostrzegają przed ryzykiem jak to określili „wyginięcia” naszej cywilizacji, jakie stwarza sztuczna inteligencją.

Należy więc dążyć do ograniczenia ryzyka ziszczenia się takiego scenariusza. Powinno to być globalnym priorytetem ludzkości, gdyż AI jest równie niebezpieczne jak inne zagrażające nam rzeczy, takie jak pandemie czy ryzyko wybuchu wojny nuklearnej. Jednak pomimo tego alarmistycznego tonu, ostatnie wypowiedzi Altmana są bardziej optymistyczne, jeśli chodzi o zagrożenia, jakie niesie ze sobą AI.

Sugeruje to np. jedna z jego wypowiedzi, w której mówi: „Myślę, że to wspaniale iż wiele rozwiązań AI, jakie zostały ostatnio zaprezentowane przez firmy zajmujące się tą technologią, przypomina normalne narzędzia. Stąd wniosek iż nie należy panikować. Jeśli damy ludziom lepsze narzędzia, będą one robić niesamowite rzeczy i zbudują dla nas wszystkich kolejne niesamowite rozwiązania” i lepszą przyszłość.