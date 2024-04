Rzecznik Mety skazany przez rosyjski sąd na sześć lat więzienia

Dzisiaj sąd wojskowy w Moskwie skazał zaocznie rzecznika prasowego firmy Meta (Andy Stone) na sześć lat więzienia o zaostrzonym rygorze (tak w Rosji określa się kolonię karną) za to, że propagował publicznie oraz usprawiedliwiał terroryzm.

Proces, w którym oskarżonego reprezentował prawnik wyznaczony przez rosyjski sąd, rozpoczął się w piątek i zakończył w poniedziałek po zaledwie dwóch rozprawach. Warto przypomnieć iż wcześniej w 2022 roku firma Meta została przez Rosję uznana za organizację ekstremistyczną, a należące do niej platformy mediów społecznościowych (Facebook i Instagram) zostały zakazane. Stało się to dokładnie wtedy, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Jak dotąd Meta nie skomentowała tego doniesienia.

Andy Stone mieszka w USA i jest współautorem nowej polityki firmy Meta dotyczącej mowy nienawiści. Naciskał na to aby złagodzić kryteria definiujące mowę nienawiści i godzić się np. na to, aby Meta publikowała takie wpisy umieszczane na platformie przez Ukraińców, jak „śmierć rosyjskim najeźdźcom. Jednocześnie zapewniał, że wszystkie wezwania do przemocy wobec rosyjskiej ludności cywilnej będą usuwane. Władze rosyjskie nie mogły mu tego darować i wszczęły wkrótce przeciwko niemu sprawę karną, oskarżając go o to, że nawołuje do przemocy i zabijania obywateli Rosji.

