Rząd amerykański wspiera dotacjami rodzimą produkcję chipów

Administracja amerykańska rozważa możliwość przyznania Intelowi potężnego wsparcia finansowego w wysokości 10 mld USD. Cały pakiet pomocy ma się składać z dwóch części. Pierwsza ma mieć postać pożyczki, a druga bezzwrotnej dotacji.

Z informacji na ten temat opublikowanej w internecie przez serwis Bloomberg wynika, że sprawę pilotuje Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, który zarządza budżetem stworzonym w wyniku przyjęcia ustawy CHIPS Act, którego wartość wynosi 53 mld USD. Ustawę tę przyjęto po to, aby wspomóc inwestycje wewnętrzne w amerykańską produkcję chipów, jak i cały łańcuch dostaw tego rodzaju produktów.

Do tej pory przyznano tylko dwa znaczące granty finansowane przez ten budżet. I tak pod koniec zeszłego roku grudniu Departament Handlu przekazał 35 mln USD firmie zbrojeniowej BAE Systems, po to aby mogła ona zwiększyć produkcji chipów używanych do budowy samolotów wojskowych. Wkrótce potem podobną dotację przyznano firmie Microchip Technology. Chodzi o kwotę 162 mln USD, którą firma ma przeznaczyć na rozbudowę swoich dwóch fabryk układów scalonych. Pierwsza znajduje się w Colorado Springs (w stanie Kolorado), a druga w Gresham (w stanie Oregon).

Intel jest swego rodzaju perłą w tym sektorze gospodarki Stanów Zjednoczonych. Korporacja ma błyskotliwą historią i wywiera ogromny wpływ na cały amerykański przemysł. Buduje obecnie w Stanach Zjednoczonych wiele obiektów, inwestując np. ostatnio 3,5 mld USD w fabrykę układów scalonych znajdującą się w stanie Nowy Meksyk, oraz rozbudowując podobne obiekty zlokalizowane w stanach Ohio i Arizona. W raporcie Bloomberg spekuluje, że wspomniane dotacje mogą sfinansować budowę nowych obiektów, względnie posłużyć do przyspieszenia budowy realizowanych już projektów, które są opóźnione.

