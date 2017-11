Raport Eurostatu obnaża słabość polskich firm

Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, w ubiegłym roku zaledwie 6% polskich firm analizowało duże zbiory informacji. To bardzo słaby wynik, który daje nam przedostatnie miejsce w unijnym rankingu.

Liderami pod względem digitalizacji i korzystania z Big Data jest Holandia i co dla wielu może być zaskoczeniem Malta. W tych krajach niemal już co piąta firma analizuje cyfrowe informacje.

Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku zaledwie co trzecia firma działająca w UE, zatrudniająca co najmniej 10 osób, posiadała stronę internetową. Znacznie lepiej wyglądają wskaźniki wykorzystana mediów społecznościowych w działaniach biznesowych. Jednak generalnie cyfryzacja to pięta achillesowa wielu europejskich przedsiębiorstw.

Jak wynika z unijnych danych, w UE tylko 10% firm analizuje duże zbiory informacji – o klientach, rynku czy konkurencji. „To oczywiście średnia, są kraje, gdzie z danych korzysta się znacznie częściej, niemniej te liczby pokazują, że Big Data znajduje się na podobnym etapie rozwoju jak kilka lat temu chmura obliczeniowa. Biznes do cloud computingu podchodził na początku bardzo ostrożnie, dopiero gdy zobaczył efekty wdrożenia chmury, znacznie szybciej zaczął adaptować tę technologię. Podobnie będzie z Big Data”, zwraca uwagę Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies (spółki zarządzającej hurtownią danych).

Jak już powiedziano, tylko 6% polskich firm korzysta z analityki Big Data, co daje nam w ogólnej klasyfikacji 24, przedostatnie miejsce przed Cyprem. Lepiej wypada od nas m.in. Rumunia, Czechy, Słowacja czy Bułgaria. Podium zajmują Malta, Holandia i Belgia, kolejne pozycje zajęły takie państwa jak Finlandia, Wielka Brytania czy Estonia.

W Polsce z analityki danych korzysta 5% małych, 8% średnich i 18% dużych, zatrudniających powyżej 250 osób przedsiębiorstw. Dla porównania, na Malcie takich firm jest 42%, w Danii i Finlandii 40% a u naszych południowych sąsiadów – Słowaków i Czechów – odpowiednio 24% i 22%.

Najczęściej firmy analizują dane geolokalizacyjne z urządzeń przenośnych, do czego przyznaje się aż 46% przedsiębiorstw, a także dane generowane w mediach społecznościowych (45% wskazań). Co trzecia firma analizuje dane własne pozyskane ze smart urządzeń i sensorów. Dla porównania, w Polsce dane z urządzeń smart pozyskuje 10% firm, tyle samo wykorzystuje informacje geolokalizacyjne.

I na koniec jeszcze jedna informacja nie napawająca optymizmem. Jak wynika z danych Eurostatu, z zewnętrznych źródeł danych korzysta jedna czwarta europejskich firm. A w Polsce jest to zaledwie 1%.

Źródła: Eurostat, inPlus Media