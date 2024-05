RHEL w wersji AI

Użytkownicy linuksowego systemu operacyjnego RHEL nie są zaskoczeni najnowszą ofertą firmy Red Hat. Wcześniej czy później to musiało się zdarzyć. Chodzi o oprogramowanie RHEL AI (Red Hat Enterprise Linux AI), które pozwala użytkownikom budować i wdrażać generatywne modele sztucznej inteligencji.

RHEL AI oferuje podstawowy model AI, który użytkownicy mogą modyfikować, celem wprowadzania do przedsiębiorstw różnych modeli generatywnej sztucznej inteligencji, licencjonowanych jako rozwiązanie open source. System jest udostępniany w postaci spakowanego, rozruchowego obrazu RHEL AI, który można szybko instalować w pamięci serwerów obsługujących chmury hybrydowe lub serwerów wchodzących w skład rozproszonych środowisk klastrowych.

Mogą to być serwery bazujące na różnych platformach sprzętowych, takich jak AMD, Intel i Nvidia. W skład systemu RHEL AI wchodzą opracowane przez IBM duże modele językowe mające postać otwartego kodzie źródłowym, które należą do rodziny Granite. Są to również narzędzia wspierające cały proces budowania i wdrażania modeli AI.

Użytkownicy mogą pobierać system z tej strony (witryna GitHub), gdzie jest dostępny w postaci testowej wersji preview.