Quantum - tak brzmi kodowa nazwa najszybszej przeglądarki Firefox

Mozilla twierdzi, że jej nowa przeglądarka Firefox (oznaczona numerem 57 i nosząca kodową nazwę Quantum) zawiera tak wiele nowych rozwiązań, jakie nie pojawiły się w tym oprogramowaniu od momentu pierwszej prezentacji tej aplikacji, co miało miejsce w 2004 roku.

Warto przypomnieć, że Mozilla zaprezentowała pierwszą wersję przeglądarki Firefox (Firefox 1.0) trzynaście lat temu. I chociaż przez cały ten okres udoskonalała wciąż to oprogramowanie, to nigdy nie wprowadziła do niego tak dużo nowych rozwiązań, jak ma to miejsce obecnie.

Mozilla twierdzi, że Firefox Quantum pracuje dwa razy szybciej od poprzedniej edycji oprogramowania, używając przy tym o ok. 30% mniej pamięci od swojego głównego rywala, czyli od przeglądarki Chrome (Google).

Twórcy nowej przeglądarki pracowali nad nią przez ostatnie kilka lat w ramach szerszej inicjatywy noszącej nazwę Photon i przejrzeli przez ten czas aż 7 mln linijek kodu oraz przebudowali całkowicie jej silnik, który został napisany przy użyciu języka programowania Rust.

Interfejs przeglądarki został też zmieniony, co powinno według Mozilli ułatwić użytkownikom zadanie nawigowania po internecie. Dużą zmianę zauważą ci użytkownicy przeglądarki Firefox, którzy

Nowy Firefox oferuje też użytkownikom zamieszkującym większość krajów na świecie nową domyślną wyszukiwarkę. Wcześniej była to wyszukiwarka Yahoo, a Firefox 58 proponuje Google. Tylko w niektórych krajach jest inaczej. I tak np. Rosji i na Białorusi domyślną wyszukiwarką jest dalej Yandex, a w Chinach Baidu.