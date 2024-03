Przychody na rynku chipów wzrosną w tym roku do ponad 600 mld

Azjatycki serwis DIGITIMES Research podaje, że globalne przychody ma światowym rynku chipów wzrosną w 2024 roku o ponad 75 miliardów dolarów.

Serwis przypomina, że poprzedni rok był dla tego sektora bardzo trudny. Z powodu różnego rodzaju geopolitycznych zawirowań i zaleganiu w magazynach dużej liczny układów scalonych, przychody w 2023 roku wyniosły 523 miliardy dolarów, co oznacza (porównując rok do roku) spadek o 8,9%.

Wszystko jednak wskazuje na to, że ten rok będzie dużo lepszy i wartość tego rynku podskoczy do kwoty co najmniej 600 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 17%. Z badania wynika, że Stany Zjednoczone pozostają superpotęgą w tej branży z udziałem w rynku w zeszłym roku wynoszącym około 60% w 2023 roku. Kolejne miejsca zajmują w tym rankingu takie kraje, jak Koreą Południowa, 12%, Tajwanem (7%), Japonia (6%) i Chiny (4%). Europa może się pochwalić wynikiem 11%.

Spodziewane odbicie w tym roku będzie w dużej mierze spowodowane ogromnym wzrostem popytu na chipy i układy pamięci, co jest spowodowane gwałtownym rozwojem aplikacji AI. DIGITIMES szacuje, że gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji spowoduje, że w 2024 roku zapotrzebowanie na serwery, notebooki i komputery PC wzrośnie, z czego producenci chipów mogą się tylko cieszyć. Tym bardziej iż wszystko wskazuje na to, że tendencja taka utrzyma się w kolejnych latach.

