Przenośne dyski w końcu przebiły 5 TB pojemności. WD wprowadza My Passport Ultra

Chociaż SSD są już mniej więcej standardem, HDD nadal mogą zapewniać dużą ilość pamięci masowej w stosunkowo niskich cenach.

WD rozszerza ofertę przenośnych dysków / Fot. Mat. prasowe

Przenośne dyski twarde 2,5 cala firmy Western Digital są teraz dostępne w wariantach 6 TB. Nowe modele to przenośne dyski twarde o największej obecnie pojemności dostępnej na rynku. Od 2017 r. maksymalne pojemności kończyły się na 5 TB.

Firma oferuje nową pojemność 6 TB w kilku wariantach: My Passport, My Passport Ultra, dwie edycje Mac, USB-C My Passport, WD_Black P10 Game Drive. Różne dyski mają podobne specyfikacje z drobnymi różnicami w zakresie łączności i kompatybilności.

Zobacz również:

Edycje Ultra zawierają łączność USB-C w standardzie z dwukierunkowymi kablami USB-C za dodatkową opłatą w wysokości 20 dol. w porównaniu do standardowych modeli. Standardowa wersja Mac również jest dostarczana z adapterem USB-C, ale jej kabel to USB-A.

Chociaż tylko niektóre modele mają oznaczenia Mac, wszystkie dyski mogą obsługiwać macOS. Jednak My Passport i My Passport Ultra dla Windows muszą być sformatowane, aby działały na Macach. Korzystanie z edycji Mac na Windows wymaga tylko pobrania sterownika HFS+, bez konieczności ponownego formatowania. Standardowy model dla Windows obsługuje również Chrome OS.

Dyski twarde ciągle w modzie

Tymczasem edycja USB-C, nazwana "Works with USB-C," obsługuje wszystkie trzy systemy operacyjne i zawiera adapter USB-C w niemal tej samej cenie, co standardowe warianty. Główna różnica polega na tym, że jest wstępnie sformatowany do exFAT.

Game Drive obsługuje Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz konsole Xbox Series, ale zawiera tylko kabel USB-A do Micro-B. Użytkownicy mogą instalować i uruchamiać gry PS4 i Xbox One bezpośrednio z dysku, ale tytuły konsol PS5 i Xbox Series można jedynie przechowywać. Gry o pojemności 100 GB są teraz standardem, więc 6 TB pamięci może pomóc użytkownikom przechowywać i przenosić dziesiątki nowoczesnych tytułów bez konieczności ponownego ich pobierania z internetu.

Wszystkie dyski o pojemności 6 TB oferują sekwencyjną wydajność odczytu na poziomie około 130 MB/s i prędkość transferu 5Gb/s. 6 TB My Passport i My Passport dla Mac kosztują 184,99 dol. Game Drive i wariant USB-C kosztują 189,99 dol. Edycje Ultra to wydatek 204,99 dol.

Wskazane zastosowania

Tak duże przenośne dyski twarde mają na ogół cztery popularne zastosowania:

Przechowywanie danych z kamer monitoringu . Przenośne dyski twarde mogą być używane do przechowywania nagrań z kamer monitoringu, oferując łatwe przenoszenie i archiwizację materiałów wideo.

. Przenośne dyski twarde mogą być używane do przechowywania nagrań z kamer monitoringu, oferując łatwe przenoszenie i archiwizację materiałów wideo. Backup systemów i komputerów . Przenośne dyski twarde mogą służyć do tworzenia kopii zapasowych całych systemów operacyjnych i konfiguracji komputerów, co ułatwia przywracanie systemu w przypadku awarii.

. Przenośne dyski twarde mogą służyć do tworzenia kopii zapasowych całych systemów operacyjnych i konfiguracji komputerów, co ułatwia przywracanie systemu w przypadku awarii. Magazynowanie multimediów . Duże pojemności dysków twardych są idealne do przechowywania kolekcji filmów, muzyki i zdjęć. Użytkownicy mogą przechowywać swoje cyfrowe zasoby w jednym miejscu, mając do nich łatwy dostęp w dowolnym czasie.

. Duże pojemności dysków twardych są idealne do przechowywania kolekcji filmów, muzyki i zdjęć. Użytkownicy mogą przechowywać swoje cyfrowe zasoby w jednym miejscu, mając do nich łatwy dostęp w dowolnym czasie. Archiwizacja danych. Duże dyski twarde są idealne do przechowywania kopii zapasowych ważnych dokumentów, zdjęć, filmów, muzyki oraz innych danych. Mogą służyć jako dodatkowe zabezpieczenie przed utratą danych w wyniku awarii sprzętu lub innych problemów.

Dzięki swojej dużej pojemności i przenośności, dyski twarde o pojemności 5 TB lub większej są wszechstronnym narzędziem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla firm, które potrzebują dużej ilości miejsca do przechowywania danych.