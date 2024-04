Premiera usługi Find My Device

Google wywiązało się wreszcie z obietnicy złożonej na zeszłorocznej firmowej konferencji I/O i uruchomiło sieć Find My Device, z usług której będzie korzystać na całym świecie grubo ponad miliard użytkowników posiadających urządzenia Android.

Nowa funkcja Google jest odpowiedzią na podobne rozwiązanie firmy Apple. Mowa o usłudze Find My Network, która potrafi lokalizować urządzenia iOS oraz przedmioty zawierające odpowiednie tagi. Cenne jest to iż usługa Find My Device działa nawet w przypadku, gdy zgubione urządzenie nie ma dostępu do internetu, na co pozwala technologia Bluetooth.

Dzięki sieci Find My Device użytkownicy mogą zlokalizować zagubione gadżety oraz tablety i smartfony. Funkcja została na razie udostępniona użytkownikom urządzeń Android zamieszkujących USA i Kanadę, ale wkrótce ma być dostępna na całym świecie. Być może trafi również do Polski. Gdy użytkownik zgubi urządzenie, funkcja Find My Device wyświetli mapę i zaznaczy na niej miejsce, gdzie znajduje się urządzenie. Dzięki specjalnej technologii, Smartfony Pixel 8 i Pixel 8 Pro pojawią się na mapie nawet wtedy, gdy zostały wyłączone lub ich bateria uległa całkowitemu rozładowaniu.

Technologia śledzenia Find My Device działa na urządzeniach z systemem Android 9 i nowszym. Ponieważ premiera systemu Android 9 miała miejsce 2018 roku, z usługi może korzystać bardzo wielu użytkowników.