Premiera nowego układu AI firmy Intel

Amerykańska korporacja zaprezentowała w tym tygodniu oficjalnie procesor Gaudi 3, zaprojektowany z myślą o obsługiwaniu aplikacji wykorzystujących technologię AI.

Firma uważa, że wchodzimy obecnie z marszu w erę sztucznej inteligencji i szacuje iż w tym roku producenci chipów dostarczą producentom pecetów 40 mln procesorów AI. Przewiduje też, że w przyszłym roku na rynek trafi już 100 mln takich procesorów.

Intel twierdzi, że układ Gaudi 3 zapewnia średnio o 50% lepsze wnioskowanie i średnio o 40% lepszą wydajność energetyczną w porównaniu z procesorem Nvidii H100. Ma być przy tym dużo tańszy. Według Intela akceleratory Gaudi 3 mogą zapewnić czterokrotnie większą moc obliczeniową AI dla systemów wykonujących obliczenia zmiennoprzecinkowe, a także dwukrotnie większą przepustowość sieci w porównaniu do swojego poprzednika Gaudi 2.

Układ Gaudi 3 jest produkowany z użyciem technologii 5 nm i jest już dostarczany znanym producentom sprzętu OEM, takim jak Dell, HPE, Lenovo i Supermicro, chociaż produkcja chipu na masową skalę ruszy w trzem kwartale tego roku. Biorąc pod uwagę wewnętrzne testy, Intel spodziewa się iż będzie w stanie pokonać bez trudu akceleratory firmy NVIDI, co pozwoli je przejąć sporą część rynku akceleratorów AI. Co ważna dzieję się to krytycznym momencie, w którym na rynku nie ma wystarczającej ilości sprzętu tego typu.

Zbliżająca się premiera Gaudi 3 wiąże się także ze zmianą pozycjonowania przez Intel produktów pełniących rolę akceleratorów AI sztucznej inteligencji, w wyniku której oferta Gaudi została podwyższona do rangi flagowego akceleratora dedykowanego dla serwerów. Układ Gaudi 3 będzie dostępny w kilku wersjach. Wszystkie komunikują się z procesorem hosta za pomocą łącza PCIe typu backhaul, jak również są wyposażone w łącze PCIe Gen 5 x16. Gaudi 3 wspiera też otwarte oprogramowanie i standardową sieć Ethernet. Umożliwia także przedsiębiorstwom elastyczne skalowanie od pojedynczego węzła do klastrów, superklastrów i megaklastrów z tysiącami węzłów, wspierając wnioskowanie, dostrajanie i prowadzenie szkoleń systemów AI na największą skalę.