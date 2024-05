Powstanie pierwsza podmorska sieć światłowodowa, która połączy ze sobą bezpośrednio Australię z Afryką

Google będzie budować pierwszą podmorską sieć światłowodową, która połączy ze sobą bezpośrednio dwa kontynenty: Afrykę z Australią. Sieć noszącą nazwę Umoja zacznie swój bieg w RPA, a skończy w australijskim mieście Perth.

Umoja będzie drugim po Equiano podmorskim kablem Google, który łączy Afrykę z resztą świata. Tak naprawdę Umoja skończy swój bieg w Kenni, biegnąc po drodze lądowymi kablami przez Ugandę, Rwandę, Demokratyczną Republikę Konga, Zambię, Zimbabwe. Lądowa część połączenia Umoja będzie zbudowana we współpracy z firmą Liquid Technologies, tworząc wysoce skalowalną sieć obejmującą znaczną część wschodniej Afryki.

Inwestycja pomoże krajom afrykańskim włączyć się w światową gospodarkę internetową, której przychody wzrosną za dwa lata do 180 mld USD, co będzie stanowić 5,2% produktu krajowego brutto całego afrykańskiego kontynentu. Główne miasta Afryki, w tym Nairobi, Kampala, Kigali, Lubumbashi, Lusaka i Harare, nie będą już dzięki tej sieci trudno dostępnymi punktami końcowymi oddalonymi od przybrzeżnych lądowisk łączących Afrykę ze światem.

Google szacuje, że budowa sieci będzie go kosztować co najmniej 1 mld USD. Funkcjonujący obecnie podmorski kabel, które pełni podobną rolę co Umoja, nosi nazwę OAC (Oman Australia Cable). Kable OAC został oddany do użytku dwa lata temu. Nie łączy on jednak Australii z Afryką, ale z Półwyspem Arabskim. Sam Google zainwestował już w różne projekty okablowania skupione wokół Afryki, w tym w sieć Equiano, która łączy Portugalię z Nigerią i RPA.

Na początku tego roku Google ogłosił także plany budowy jednego z pierwszych kabli podmorskich łączących Amerykę Południową z regionem Azji i Pacyfiku, który będzie biegł z Chile do Australii przez Polinezję Francuską. Według Google premiera sieci Umoja może mieć miejsce za około trzy lata, na co zapewne czeka z niecierpliwością cały kontynent afrykański.